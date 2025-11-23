Zweite Staffel von "Beast Games" startet im Januar 2026

Trotz aller Kontroversen wurden die "Beast Games" direkt um zwei weitere Staffeln verlängert. Die nächste kommt nun schon in wenigen Monaten. Auf dem Instagram-Kanal des Formats gibt Show-Erfinder und YouTube-Ikone MrBeast (27) jetzt bekannt, dass es schon am 7. Januar 2026 in die nächste Runde geht. Und offenbar legt der Creator der Superlative jetzt noch einen drauf: "Härter, besser, schneller, stärker – schlauer? 'Beast Games' erscheint am 7. Januar!" Der erste Teaser zeigt eine riesige Arena mit verschiedenen Spielen – welche Games genau es werden, ist noch nicht bekannt. Besonders verlockend ist wohl aber das Preisgeld von rekordverdächtigen 8,6 Millionen Euro.

Wie viel Aufwand in der Show steckt, zeigt spätestens das Budget. Um die 82 Millionen Euro sollen in die "Beast Games" geflossen sein – ein Größenumfang, der zu MrBeast passt. Der US-Amerikaner ist einer der größten YouTuber der Welt und bekannt für überdimensionale Projekte. Auf X schreibt er: "Wir haben regelrecht eine massive Stadt für die zweite Staffel 'Beast Games' gebaut [...]! 11 der stärksten und 100 der schlauesten Menschen der Erde messen sich in den verrücktesten Spielen, die je kreiert wurden, für einen Preis von über 8 Millionen Euro." Damit übersteigt der Gewinn sogar noch die Summe der vergangenen Season von über 4 Millionen Euro. Gleichzeitig treten dieses Mal mit nur 100 Kandidaten deutlich weniger an als zuvor, was die Sache noch interessanter machen könnte.

Obwohl die "Beast Games" eines der erfolgreichsten Formate bei Prime Video waren, erhoben einige Teilnehmer im Nachhinein schwere Kritik, die sogar zu einer Klage führte. Fünf Kandidaten schlossen sich zusammen und verklagten die Produktion aufgrund von schlechter Behandlung. Angeblich habe es für die Spieler nicht ausreichend Lebensmittel gegeben, sie litten unter extremem Schlafmangel und es wurde ihnen nur wenig medizinische Versorgung zur Verfügung gestellt. Der Vorwurf lautet in erster Linie eine unmenschliche Behandlung am Set. Zudem seien die Bedingungen in Sachen Hygiene mangelhaft gewesen. Zu allem Übel äußerten weitere Ex-Kandidaten Erfahrungen mit sexueller Belästigung. Bisher scheint es aber kein Ergebnis zu geben.

© Amazon Content Services LLC MrBeast bei den "Beast Games"

Instagram / mrbeast MrBeast verschenkt in "Beast Games" jede Menge Geld

IMAGO / Agencia EFE MrBeast, YouTuber