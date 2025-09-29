MrBeast erntet heftige Kritik nach gefährlicher Challenge

MrBeast (27), bekannt als einer der erfolgreichsten YouTuber weltweit, sorgt aktuell mit einem kontroversen Video für reichlich Gesprächsstoff. In seinem neuen YouTube-Video mit dem Titel "Würdest du dein Leben für 500.000 Dollar riskieren?" gibt es nur eine Aufgabe: Ein professioneller Stuntman soll sich durch eine brennende Umgebung kämpfen, um mehrere Taschen mit insgesamt einer halben Million Dollar zu retten. Der im Video gezeigte Mann beginnt gefesselt auf einem Stuhl in einem brennenden Raum und befreit sich, bevor er zwischen Feuerbällen hin- und herläuft und schließlich sogar mit brennenden Schuhen den Raum verlässt.

Für heftigen Gegenwind auf Social Media sorgte nicht nur die extreme Inszenierung, sondern auch die vermeintliche Gefährdung des Teilnehmers. Viele Nutzer auf Plattformen wie X bezeichneten den Stunt als "psychopathische Aktion" und "unverantwortlich". In einem Kommentar erklärte ein Feuerwehrmann: "Selbst mit allen Sicherheitsvorkehrungen bleibt so etwas unfassbar riskant." Nichtsdestotrotz verteidigte sich MrBeast unter seinem Video: "Jede Herausforderung wurde von mehreren Stuntmännern getestet, wir haben ein vollständiges Rettungsteam in Bereitschaft mit Feuerwehrleuten, Sanitätern und Tauchern, ausgestattet mit einem Krankenwagen und einem Feuerwehrfahrzeug."

Der Social-Media-Star hat sich in der Vergangenheit regelmäßig mit seinen aufwendigen und oft riskanten Stunts einen Namen gemacht. Mit mehr als 200 Millionen Abonnenten gehört er zu den erfolgreichsten YouTubern weltweit. Seine spektakulären Aktionen erfordern jedoch stets das perfekte Zusammenspiel von Inszenierung und Sicherheit. MrBeast betonte, dass all seine Herausforderungen bis ins kleinste Detail geplant seien, um größtmögliche Sicherheit zu garantieren. Dennoch bleibt die öffentliche Kritik an der moralischen Vertretbarkeit und den potenziellen Gefahren seiner Inhalte weiterhin ein präsentes Thema.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Agencia EFE MrBeast, YouTuber

Anzeige Anzeige

IMAGO / Avalon.red MrBeast, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images MrBeast, YouTuber

Was haltet ihr von MrBeasts kontroversem Feuer-Stunt? Ich finde es zu gefährlich. Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen! Solange alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, kann man so etwas akzeptieren. Ergebnis anzeigen