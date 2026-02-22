Nach fiesen Kommentaren: MrBeast gesteht Sehschwäche

Jimmy Donaldson, bekannt als MrBeast (27), hat seine Community mit einem sehr persönlichen Geständnis überrascht: Der Social-Media-Star ist auf einem Auge fast blind. Öffentlich gemacht hat er es jetzt auf X, nachdem ihn immer wieder Kommentare zu seiner Mimik erreichten. Laut Bild kommentierte ein Nutzer einen von MrBeasts Beiträgen mit: "Seine Augen lächeln nie." Darauf reagierte der YouTube-Gigant prompt und erklärte, dass sein rechtes Auge kaum sehe – und dass sein Lächeln deswegen seine Augen nicht erreicht. Der 27-Jährige, der mit seinen aufwendigen Videos fast 470 Millionen Abonnenten begeistert, sprach damit ein Thema an, über das in Fankreisen schon länger spekuliert worden war. Die Reaktionen auf der Plattform ließen nicht lange auf sich warten.

Jimmy nahm die Kritik zunächst sarkastisch auf: "Ich liebe es, dass die größte Kritik an mir meine Augen betrifft, auf die ich keinen Einfluss habe", schrieb er auf X. Anschließend erklärte der Influencer: "Mein rechtes Auge ist fast blind. Der Grund, warum sie so seltsam aussehen, ist, dass ich mein rechtes Auge zusammenkneifen muss, um besser sehen zu können, selbst wenn ich meine Kontaktlinsen trage. Ich kann nichts dagegen tun." Warum sein Sehvermögen auf dem rechten Auge so stark eingeschränkt ist, ließ er offen. Dieses Geständnis stieß dennoch auf breite Anteilnahme in den Kommentaren. Ein Nutzer lobte: "Es ist wirklich beeindruckend, dass Sie offen darüber sprechen. Ihre Ehrlichkeit hilft nicht nur anderen, Ihre Situation zu verstehen, sondern vermittelt auch eine starke Botschaft von Selbstakzeptanz und Resilienz." Selbst die Person, die zuvor kritisiert hatte, ruderte zurück: "Wenn das aufgrund deines Sehvermögens so ist, dann ist es okay. Tut mir leid, dass du blind bist, das ist echt übel."

Abseits dieser Enthüllung ist der YouTuber vor allem für umstrittene Projekte und spektakuläre Giveaways bekannt. Vor drei Jahren finanzierte er in einem vielbeachteten Video Augenoperationen für 1000 sehbeeinträchtigte Menschen und begleitete deren Behandlung mit seinem Team. Privates rückt bei dem Internetstar meist in den Hintergrund, oft steht die Interaktion mit seiner Community im Fokus. Auf X sucht der Creator regelmäßig den direkten Austausch, beantwortet Kritik und teilt Einblicke hinter die Kulissen seiner Drehs. Dass er diesmal über seine eigene Sehschwäche sprach, bot seinen Followern eine seltene persönliche Perspektive – und führte zu zahlreichen respektvollen Reaktionen sowie erkennbarer Rückendeckung aus der Fangemeinde.

© Amazon Content Services LLC MrBeast bei den "Beast Games"

Getty Images YouTuber MrBeast in Kalifornien, April 2025

Instagram / mrbeast MrBeast verschenkt in "Beast Games" jede Menge Geld