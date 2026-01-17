MrBeast und Chris Hemsworth für kitschigen Witz verspottet

Chris Hemsworth (42) und MrBeast (27) haben mit einem Museums-Streich für Wirbel im Netz gesorgt. In einem Clip, der diese Woche auf YouTube und weiteren Social-Media-Plattformen kursierte, trifft der YouTuber – bürgerlich James Donaldson – beim Sightseeing auf den Hollywood-Star und bittet ihn zunächst um ein Foto. Als Chris zustimmt, folgt der Twist: MrBeast winkt ab und erklärt, er wolle nur ein Bild mit seiner Verlobten Thea Booysen vor einem Dinosaurier-Skelett. Der verdutzte Schauspieler fragt: "Ihr wollt mich also nicht dabei haben?", worauf MrBeast trocken antwortet: "Mach einfach ein Foto von uns." Gedreht wurde der kurze Streich in einem Museum, die Szene zeigt das Paar und den "Thor"-Darsteller dicht beieinander.

Unter dem Video entluden sich prompt die Reaktionen: Zahlreiche Nutzer nannten den Gag "kitschig" und monierten fehlenden Witz. "Wie können wir im Jahr 2026 nur so kitschig sein?" schrieb ein User unter den Post. Ein anderer kommentierte knapp: "Kitschig." Wieder ein weiterer legte nach: "Niemand hat gelacht." Doch es gab auch Zustimmung, vor allem für die Selbstironie des Avengers-Stars. "Haha! Das war süß. Er macht sich selbst genauso über sich lustig wie die Besten!", lobte ein Fan. Ein Kommentar brachte es mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: "Thor wirkte wie ein ganz normaler Mensch." Dass beide gemeinsam vor der Kamera stehen, ist kein Novum: Bereits 2025 tauchten sie zusammen in einem Workout-Video aus Chris' Heimat Byron Bay auf, das später auf YouTube landete.

MrBeast gilt seit Teenagerzeiten als Social-Media-Phänomen; der Content-Macher stellte mit aufwendigen Aktionen und Scherzen Reichweitenrekorde auf und sammelte über die Jahre hunderte Millionen Abonnenten. An seiner Seite zeigt sich häufig seine Partnerin Thea Booysen, die den Entertainer bei Drehs und Reisen begleitet. Chris wiederum teilt privat gerne Einblicke aus Australien, wo Familie und Outdoor-Zeit im Fokus stehen. Der Schauspieler ist für spontane Späße offen und mischt solche Momente immer wieder unter seine sonst durchtrainierten Fitness- und Filmposts. Wenn die Internet-Ikone und der Leinwandheld zusammentreffen, entsteht so ein Mix aus viraler Pointe und Star-Nähe, der Fans regelmäßig zu Kommentaren anstachelt – ob mit Augenrollen oder mit einem Like.

Collage: IMAGO / Avalon.red, Getty Images Collage: MrBeast und Chris Hemsworth

Getty Images MrBeast bei einem Netflix-Live-Event im Allegiant Stadium in Las Vegas

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth, Schauspieler