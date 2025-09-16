YouTuber MrBeast kassiert heftigen Schlag von Mike Tyson

YouTube-Star MrBeast (27) musste am Samstagabend einen überraschend harten Schlag von Boxlegende Mike Tyson (59) einstecken, wie ein von ihm auf Instagram geteilter Clip zeigt. Der Zwischenfall, der mittlerweile als Meme durchs Internet wandert, ereignete sich im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Boxkampfs zwischen Saul "Canelo" Alvarez und Terence Crawford. MrBeast sollte die Veranstaltung gemeinsam mit Mike promoten und spielerisch einen der berüchtigten Schläge des früheren Schwergewichts-Champions einstecken. Kaum hatte der 27-Jährige seinen kleinen Moderationssatz beendet, zögerte Mike keine Sekunde: Er holte aus und traf MrBeast mit voller Wucht in den Magen. Der völlig überraschte Streamer ging zu Boden und rang nach Luft – offenbar verwundert, dass Mike tatsächlich zugeschlagen hatte, anstatt die Bewegung nur anzudeuten.

Glücklicherweise blieb MrBeast offenbar unverletzt, obwohl ihm der Schrecken ins Gesicht geschrieben stand. Besonders beunruhigend: Der YouTuber leidet an Morbus Crohn, einer chronischen Darmerkrankung, was ein Risiko für zusätzliche Verletzungen durch solch heftige Stöße bedeuten könnte. Trotzdem nahm er die Situation mit Humor und setzte den Abend mit prominenten Gästen wie Jason Statham (58), Mark Wahlberg (54) und UFC-Chef Dana White (56) fort. Unterdessen verbreitete sich sein überraschter Gesichtsausdruck im Moment des Schlags blitzschnell im Netz und wurde dort als neue Meme-Vorlage gefeiert.

MrBeast, der mit seinen kreativen YouTube-Inhalten berühmt wurde und mittlerweile ein milliardenschweres Imperium aufgebaut hat, scheut offenbar keine Herausforderung, um seine Fans zu unterhalten. Mit mehr als 400 Millionen Followern ist er einer der einflussreichsten YouTuber weltweit. Humorvoll parierte er die Szene mit Tyson und sorgte damit für ein weiteres Highlight in seiner ohnehin beeindruckenden Karriere. Tyson, der selbst für starke Medienpräsenz während seiner bewegten Karriere bekannt war, zeigte sich vom Geschehen bestens amüsiert – und das Internet sowieso, denn hier gilt das so markante Lächeln von MrBeast, das er selbst kurz nach dem Schlag wieder aufsetzte, längst als legendär.

Collage: MrBeast und Mike Tyson

Mike Tyson, ehemaliger Profiboxer

MrBeast, YouTuber

