Mega-YouTuber MrBeast hat sich mit seiner Freundin verlobt

MrBeast (26) verkündet seiner Community großartige Neuigkeiten: Der YouTube-Star hat seiner Freundin Thea Booysen einen Antrag gemacht – und sie hat "Ja" gesagt! Gegenüber People teilen der Influencer und seine Liebste niedliche Fotos von dem romantischen Moment. Darauf schmusen die beiden in Weihnachtspyjamas, während Thea ihren Verlobungsring überglücklich in die Linse hält. "Ich ließ absichtlich eine große Schachtel fallen, um Lärm zu machen, bevor ich ihr das eigentliche Geschenk mit dem Ring darin überreichte. Und dann habe ich mich hingekniet und ihr einen Antrag gemacht", verriet Mr Beast zu seinem Antrag.

MrBeast und Thea lernten sich 2022 kennen und sind seither unzertrennlich. Seine Liebste sei in dem Moment "extrem aufgeregt" gewesen – habe aber selbstredend "Ja" gesagt. In ihrem Hause steht also schon bald eine große Hochzeit an. MrBeast und seine Verlobte haben auch bereits ein paar Vorstellungen für ihren großen Tag. "Wir denken darüber nach, es irgendwo auf einer Insel zu tun, wo wir weit weg von allen sind", berichtete der 26-Jährige. Ihre Hochzeit solle jedoch eher im privaten Rahmen stattfinden.

MrBeast gilt als einer der größten YouTuber überhaupt. Seit 2012 ist er auf der Social-Media-Plattform aktiv und hat über 340 Millionen Abonnenten. James Stephen Donaldson, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, begeistert seine Fans stets mit unterhaltsamem Content. So sorgte er beispielsweise vor wenigen Wochen in Berlin für Aufsehen. Dort kaufte er einen kompletten Supermarkt leer – er kaufte für sage und schreibe 524.721 Euro ein. Mit dieser Aktion unterstützte er verschiedene Hilfsorganisationen.

Instagram / mrbeast MrBeast präsentiert seine neue Show

Getty Images MrBeast, 2023

