Mit 37: Cathy Hummels entdeckt ihr erstes graues Haar

Cathy Hummels (37) hat ihre Follower mit einem ehrlichen Moment in ihrer Instagram-Story überrascht: Während sie sich am Morgen für einen Geschäftstermin zurechtmachte, entdeckte die Moderatorin plötzlich ein graues Haar – und hielt die kleine Überraschung prompt vor der Kamera fest. "Da ist es doch. Ich habe ein graues Haar", sagte Cathy in die Story und zeigte die widerspenstige Strähne, die sichtbar nach oben stand. Mit einem Augenzwinkern wandte sie sich direkt an ihre Community: Haare färben oder das unerwünschte Exemplar ausreißen? "Ja, man wird alt", kommentierte sie und erwähnte, dass ihr Geburtstag vor der Tür steht. Die Szene spielte sich im Bad ab, kurz bevor sie los musste – ganz ungestellt, ganz nah dran.

Zwischen Schminkpinsel und Haarspray überlegte die Unternehmerin, ob eine schnelle Farbauffrischung sinnvoll sei oder ob sie dem einen Silberfaden einfach den Kampf ansagen solle. Die Strähne stand trotzig in die Höhe, was den Moment noch sichtbarer machte. Dass der Geburtstag näher rückt, wurde dabei zum Running Gag der kurzen Sequenz. Konkrete Entscheidungen traf die Influencerin in der Story nicht, die Umfrage an ihre Community sollte offenbar den Ausschlag geben. So blieb es zunächst bei dem spontanen Check vor dem Spiegel – und einem kleinen Reality-Moment für ihre Fans.

Abseits solcher Alltagsblicke kennt man Cathy als Social-Media-Star, der private Nuancen gern in seine Online-Welt einfließen lässt. Bei Events zeigt sich die Moderatorin oft gestylt, im Netz dafür umso öfter nahbar und ohne Filter – Momente mit Familie, Fitness und persönlichem Austausch inklusive. Gerade Geburtstage nutzt sie regelmäßig, um mit ihrer Community in Erinnerungen zu schwelgen oder Pläne zu teilen. Solche kleinen Szenen aus dem Badezimmer, in denen sie mit ihren Followern lacht und fragt, machen einen großen Teil ihres Charmes aus: Die Unternehmerin lässt ihr Publikum an Routinen und Mini-Pannen teilhaben und schafft damit genau die Nähe, die ihre Online-Auftritte so populär macht.

IMAGO / APress Cathy Hummels, Mai 2025

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels zeigt ihren Followern im Januar 2026 ihr erstes graues Haar

Getty Images Cathy Hummels, Unternehmerin