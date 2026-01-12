Mit Mats: Cathy Hummels teilt Fotos von Ludwigs Geburtstag

Cathy Hummels (37) feiert den achten Geburtstag ihres Sohnes Ludwig! Anlässlich des besonderen Tages ist die ganze Familie zusammengekommen – inklusive Papa Mats Hummels (37). Die beiden Eltern ließen sich im Jahr 2022 scheiden und zeigten sich seitdem nicht mehr öffentlich miteinander. An diesem besonderen Tag steht aber das gemeinsame Kind im Mittelpunkt – wie Cathy in einem süßen Text schreibt, den sie zusammen mit Fotos von der Party auf Instagram teilt. "Das Allerschönste war, dass wir beide Seiten zusammengekommen sind und der Tag unglaublich schön und harmonisch war. Für mich als Mama stellt sich an seinem Ehrentag die Frage: Was wünscht sich Ludwig, um maximal glücklich zu sein", betont sie und fügt hinzu: "Er will genau das, was ihr auf den Bildern seht: Mama, Papa, alle Omas und Opas, seinen besten Freund, Tanten, Onkel, Cousins, seine Familien, die eben trotz Scheidung immer so bestehen wird."

Den Ehrentag des Jungen verbrachten sie im Circus Krone. Die Schnappschüsse zeigen einen prächtigen Geburtstagstisch mit Luftballons, Girlanden und Geschenken, vielen Gästen und glücklichen Kindern. Ganz besonders: Die Aufnahmen, die Ludwig, Cathy und Mats zusammen zeigen. Die Ex-Spielerfrau betont, dass sie das, was sie und Mats für Ludwig tun, sie jedem Scheidungskind wünscht. "Lasst die Kinder immer im Vordergrund stehen und zwingt sie niemals, sich für eine Seite entscheiden zu müssen. Es schadet ihren Seelen", appelliert sie und fügt hinzu: "Ich bin selbst dankbar für diesen Tag, meine Familien und dafür, meinen Sohn so strahlen zu sehen."

Wer jedoch nicht auf den Party-Fotos zu sehen ist, ist Mats' neue Partnerin Nicola Cavanis (27). Der Fußballspieler und das Model machten ihre Beziehung im Oktober 2024 bei einem gemeinsamen Auftritt beim Ballon d'Or in Paris offiziell. Im Gegensatz zu ihrem Ex-Mann scheint Cathy ihr Leben nach wie vor als Single-Mama zu meistern – und hat für das Jahr 2026 schon große Karrierepläne geschmiedet.

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Ludwig, Cathy und Mats Hummels, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Ludwig, Cathy und Mats Hummels auf Ludwigs Geburtstagsparty

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Cathy Hummels, Februar 2025