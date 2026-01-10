Cathy Hummels sammelt Kritik für Mantel mit Fellbesatz

Glanzvoller Auftritt sorgt für hitzige Diskussionen: Beim Neujahrsempfang von Markus Söder (59) in München sorgt Cathy Hummels (37) für Gesprächsstoff. Die Moderatorin wurde erstmals zu dem gesellschaftlichen Jahresauftakt eingeladen und erschien im schwarzen Etuikleid mit transparentem Einsatz und weißem Kragen zum Event. Dazu kombinierte sie einen beigefarbenen Mantel mit auffälligem Fellbesatz am Kragen – ein Detail, das sofort die Online-Kommentare anheizte. In sozialen Netzwerken prasselte sofort Kritik wegen vermeintlichen Echtpelzes auf Cathy ein, wie Bunte berichtet. Die Unternehmerin reagierte prompt und bezog öffentlich Stellung.

Nach dem Wirbel um das Outfit machte Cathy unmissverständlich klar, dass von echtem Pelz keine Rede sein kann. In ihrer Instagram-Story erklärte sie, der Mantel bestehe laut Herstellerangaben komplett aus Faux Shearling, also einer künstlichen Alternative, die echtes Lamm- oder Schaffell nur optisch nachahmt. Der Empfang selbst, zu dem Gastgeber Markus Söder traditionell Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit einlädt, bot den Rahmen für viele elegante Auftritte.

Abseits der Garderobenfrage steht Cathy seit Monaten unter besonderer Beobachtung ihrer Community. Die Influencerin teilt regelmäßig Einblicke in Job, Reisen und Sport – und ruft damit immer wieder starke Reaktionen hervor. Bei ihr kommen häufig auch sehr persönliche Themen auf den Tisch, wie die Balance zwischen Showbühne und Privatleben als Mutter. Wer Cathy schon länger folgt, weiß: Die Moderatorin sucht bewusst die Nähe zu ihrem Publikum, antwortet auf Kommentare und ordnet Kontroversen lieber selbst ein, als sie laufen zu lassen. Genau dieses Muster zeigte sich jetzt erneut – mit einer schnellen Klarstellung, die auf den Punkt erklärte, woraus ihr Mantel gemacht ist.

Anzeige Anzeige

IMAGO / APress Cathy Hummels, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels beim Neujahrsempfang von Markus Söder

Anzeige Anzeige

Getty Images Cathy Hummels im Mai 2025