Mit diesem Satz schockierte Ludwig (7) Mama Cathy Hummels

Cathy Hummels (37) ist Vollblutmama. Auf TikTok erzählt die Ex von Mats Hummels (37) nun allerdings von einem Erlebnis mit ihrem Sohn Ludwig, das ihr nicht mehr aus dem Kopf geht. Die beiden saßen gemeinsam am Tisch und Cathy war mit Arbeit beschäftigt, als sich der Siebenjährige mit einem Anliegen an sie wendete. "Ich hab' dann gesagt: 'Ludwig, bitte gib der Mama kurz eine Minute Zeit. Ich muss kurz was fertig arbeiten.' Und daraufhin hat er das gesagt: 'Mama, du musst gar nichts, außer sterben'", schildert Cathy die Situation, die ihr seither auf der Seele liegt.

Cathy guckt betroffen und beschreibt: "Wahrscheinlich seid ihr genauso perplex wie ich in diesem Moment. Irgendwie fühle ich diesen Schmerz in mir, dass mein Kind sich darüber überhaupt Gedanken macht." Die Influencerin betont, Kinder seien viel einfühlsamer und intelligenter, als man denkt. "Er hat recht. Wir sollten viel mehr genießen, was wir hier auf dieser Welt alles für Privilegien haben", hält Cathy fest und betont, sie wolle sich in Zukunft öfter an Ludwigs weise Worte erinnern und nur das tun, worauf sie wirklich Lust hat.

Ob Cathy also in Zukunft beruflich zurückstecken wird, bleibt abzuwarten. Dass sie im Job gerne Vollgas gibt, bewies sie jüngst bei ihrer Berichterstattung zum Oktoberfest. Dabei moderierte sie für ihre Sendung sogar aus einem fahrenden Kettenkarussell, was körperlich sehr anstrengend war. Nach dieser Herausforderung gab sie offen zu, dass die Belastung ihre Spuren hinterlassen hatte.

IMAGO / Lindenthaler Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Dezember 2024

Getty Images Cathy Hummels, Unternehmerin