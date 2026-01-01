Wunsch für 2026: Darauf setzt Cathy Hummels im neuen Jahr

Zum Jahreswechsel zieht Cathy Hummels (37) in Miami Bilanz – und schmiedet große Pläne für 2026. Die Moderatorin und Unternehmerin verbringt die letzten Tage des Jahres gemeinsam mit Sohn Ludwig in der Sonne Floridas und nutzt die Auszeit, um über ihr Leben und ihre nächsten Schritte nachzudenken. Im Gespräch mit RTL verrät Cathy, dass ihr Gastauftritt in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe im November 2025 sie bestärkt hat, ihren lang gehegten Traum von der Schauspielerei weiterzuverfolgen. Dort spielte sie im luxuriösen Fürstenhof eine Single-Frau, die sich eine Pause vom Dating-Stress gönnt – eine Rolle, die ihr offenbar richtig Spaß gemacht und Lust auf mehr gemacht hat.

Konkret heißt das: Die Schauspielerei bleibt auf dem Zettel, aber ohne Schnellschüsse. "Schauspielerei ist etwas, das mich schon lange begleitet und mir sehr viel Freude macht. Der Wunsch ist auf jeden Fall da", sagte Cathy dem Sender. Hinter den Kulissen habe sie bereits Fühler ausgestreckt: "Es gibt Gespräche und spannende Ideen." Fest steht für sie jedoch, dass nicht jedes Angebot passt. "Ich bin heute wählerischer als früher. Qualität ist mir wichtiger als Quantität, denn ich möchte mit meiner Arbeit in den Schlagzeilen stehen. Dafür arbeite ich hart", betonte sie. Welche Rolle als Nächstes ansteht, ist noch offen. Fix ist nur ihr Fokus fürs neue Jahr: "Mein Fokus liegt ganz klar auf Gesundheit, Balance und Projekten."

Privat richtet Cathy ihren Blick im neuen Jahr vor allem auf ein stabiles Gleichgewicht zwischen Karriere und Familie. Die Moderatorin betont, dass ihr größter Luxus keine Designer-Taschen oder teure Reisen sind, sondern Zeit – vor allem die mit ihrem Sohn Ludwig. "Ich möchte weiter kreativ und erfolgreich arbeiten, aber mir auch Zeit für mich und meinen Sohn nehmen. Dieses Gleichgewicht ist für mich der wahre Luxus", erklärt sie im RTL-Interview. Schon während des Drehs zu "Sturm der Liebe" galt der TV-Ausflug als eine Art Herzensprojekt, mit dem sie sich einen lang gehegten Wunsch erfüllt hat. Jetzt soll dieser Traum weiterwachsen – allerdings nur, wenn er sich mit ihrem Alltag als Mutter und ihrem neuen Fokus auf innere Stärke und Selbstfürsorge verbinden lässt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cathy Hummels im Mai 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / APress Cathy Hummels, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cathy Hummels, Unternehmerin