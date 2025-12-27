Grinch-Verkleidung: Netz belächelt Cathy Hummels Rap-Video

Moderatorin Cathy Hummels (37) sorgt mit einem neuen Instagram-Clip mitten in der Weihnachtszeit für reichlich Gesprächsstoff. In einem Video, das sie mit dem Remix "Beez In The Trap x What's Up" unterlegt, übernimmt Cathy gleich beide Parts eines aktuellen Trends: Zuerst lipsyncht sie den Gesangspart, anschließend rappt sie selbst ins Mikro – und das komplett als grüner Grinch verkleidet. Dazu erklärt sie ihren Fans, dass sie dieses Jahr kein klassisches Christmas, sondern ein "Grinchmas" feiert, weil sie die Feiertage mit ihrem Sohn in Miami verbringt. "Merry Christmas! Die Feiertage sollten eigentlich voller Liebe sein, aber es kann auch viel gestritten werden. Deshalb mein Geschenk an euch: Lachen! Lacht mit mir, lacht über mich, ganz egal – Hauptsache, ihr lacht", schreibt sie zu dem Video.

Unter dem Clip entwickelt sich in kurzer Zeit ein hitziger Kommentarbereich. Viele Follower können mit der Performance der Influencerin offenbar wenig anfangen. "Auch an Weihnachten bleiben wir von der maximalen Cringeness nicht verschont. Das ist physischer Schmerz", heißt es etwa unter dem Post. Ein anderer Nutzer fasst seine Reaktion knapp mit "Sehr unangenehm" zusammen, jemand anderes spottet: "Ein ganz schlechter Tag, um Augen und Ohren zu haben." Neben der scharfen Kritik tauchen jedoch auch Stimmen auf, die Cathy in Schutz nehmen. Eine Kommentatorin schreibt unter dem Video, sie würde sich eher für manche harten Reaktionen schämen und erinnert daran, dass jeder Aufmerksamkeit brauche. Ein Fan lobt die Moderatorin sogar ganz direkt: "Rappen kannst du auch noch."

In einem Interview hatte sich die Moderatorin offen dazu geäußert, warum sie dieses Jahr Weihnachten in Miami verbringt. Während der Fußballstar Mats Hummels (37) die Feiertage mit seiner neuen Freundin Nicola Cavanis (27) verbrachte, fiel ein gemeinsames Fest im Patchwork-Stil für die Familie aus. Gegenüber RTL erklärte Cathy: "Dieses Jahr gehört mein Herz wie immer meinem Sohn. Aber nicht in München, sondern auch in einer Stadt mit M." Die Entscheidung, die Feiertage getrennt zu verbringen, sei ganz bewusst gefallen. "Ich habe noch keinen neuen Partner und deshalb hätten wir uns immer nur irgendwo draufgesetzt", erklärte sie.

