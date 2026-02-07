Unter diesen Umständen würde Cathy Hummels noch mal heiraten

Roter Teppich, klare Worte: Bei der Premiere von dem Film "Ein fast perfekter Antrag" sprach Cathy Hummels (38) offen über ihr Herz. Die Moderatorin erzählte im RTL-Interview, dass sie fest an die Liebe glaubt – an die zu ihrem Sohn, zu ihren Eltern, zu Freunden, zur Familie und ja, auch zu einem Mann. Auf die Frage nach einer möglichen zweiten Hochzeit überraschte Cathy mit einer eindeutigen Antwort: "Ich würde noch einmal heiraten, wenn es der fast perfekte Antrag ist." Entscheidend sei, dass er von Herzen komme, sagte sie und legte mit einem Augenzwinkern nach: Ein Diamantring dürfe gern dazugehören. Ihr Auftritt nach der gescheiterten Ehe mit Mats Hummels (37) macht klar: Cathy blickt nach vorn.

Ganz verraten wollte die Unternehmerin ihr aktuelles Liebesleben nicht – Diskretion bleibt ihr Markenzeichen. Doch sie beschrieb offen, wo es hakt: Mit zunehmendem Alter wüssten Frauen genauer, was sie wollen, und passen sich weniger an. "Männer finden das schon auch toll, wenn die Frau sich anpasst", erklärte Cathy und ließ durchblicken, dass die Partnersuche für sie in ihrer Altersklasse schwieriger sein könnte. Deshalb schließt sie weder einen jüngeren noch einen älteren Partner aus. Ein Blick zurück durfte trotzdem sein: Über den Heiratsantrag von Mats Hummels sagte sie, er sei "sehr, sehr schön" gewesen. Die beiden waren von 2015 bis 2022 verheiratet, ihr gemeinsamer Sohn Ludwig verbindet sie bis heute.

Privat setzt Cathy auf Nähe zur Familie und auf harmonische Momente mit ihrem Kind. Wenn es um Ludwig geht, zieht sie an einem Strang – auch mit Ex-Mann Mats, wenn es der gemeinsame Anlass verlangt. Auf Social Media zeigt die Moderatorin immer wieder, wie wichtig ihr vertraute Kreise sind: Großeltern, Freunde, die Menschen, die ihren Alltag tragen. In Gesprächen betont sie gern Werte wie Respekt, Wärme und Verlässlichkeit. Vielleicht erklärt das, warum für sie beim Thema Liebe echte Gesten zählen: Ein Antrag soll ehrlich sein, aus dem Herzen kommen – der funkelnde Ring ist nur das i-Tüpfelchen. So klingt jemand, der die Vergangenheit respektiert, die Gegenwart genießt und die Zukunft nicht aus den Augen verliert.

Imago Cathy Hummels bei der Filmpremiere von Extrawurst im Mathäser Filmpalast in München am 8. Januar 2026

Getty Images Cathy Hummels im Mai 2025

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit Sohn Ludwig und Ex-Mann Mats Hummels