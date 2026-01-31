Cathy Hummels überrascht mit neuem Stammtisch-Podcast

Cathy Hummels (38) hat einen neuen Video-Podcast gestartet – und der Name ist Programm: "Cathys Stammtisch" geht in München an den Start, erster Gast ist TV-Journalistin Caro Matzko (46). Die Moderatorin und Unternehmerin spricht mit der Bild über ihr Konzept und darüber, warum sie das Format jetzt an den Tisch bittet. Ziel sind Gespräche ohne polierte Fassade, sagt Cathy, die das Projekt nach einem Live-Event mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten im vergangenen Jahr angeschoben hat. Am Stammtisch, in Tracht, mit bayerischem Charme – so will sie Menschen zusammenbringen und echte Geschichten hören.

Im Gespräch macht Cathy klar, was sie erwartet: "Ich mache diesen Podcast, weil ich gemerkt habe, wie groß das Bedürfnis nach echten Gesprächen ist." Statt glatter Antworten suche sie "Geschichten, die berühren". Es gehe um das, was hinter Erfolg stecke: Mut, Umwege, Zweifel und Neuanfänge. Ihre Gäste sollen loslassen können. "Sie sollen wirklich sie selbst sein. Und die Zuhörer sollen etwas mitnehmen", erklärt der TV-Star. Ein konkretes Vorbild brauche sie nicht, sie setze auf ihre eigene Handschrift. Auf der Wunschliste stehen große Namen: Angela Merkel (71), Gerhard Schröder (81), Stefan Raab (59) und Uschi Glas (81). Schlagzeilen seien nicht das Ziel, vielmehr die Frage: "Wer sind sie abseits des Glamours? Was bewegt sie wirklich, wenn die Kameras aus sind?"

Doch auch abseits ihres Podcasts zeigt Cathy, dass sie ein Händchen für authentischen Austausch hat. Nach Jahren in der Öffentlichkeit – als Moderatorin, Unternehmerin und auch als Ex-Frau von Fußball-Weltmeister Mats Hummels (37) – hat sie gelernt, ihre eigene Stimme zu finden. Mit ihrem Sohn teilt sie ihren Alltag - gewährt ihren Followern auf Instagram öfter intime Einblicke. Neben der Karriere steht ihr persönliches Glück im Vordergrund, was die TV-Bekanntheit, die vor Kurzem das erste graue Haar bei sich entdeckte, auch bei ihren Gesprächen auf "Cathys Stammtisch" inspirieren dürfte.

Cathy Hummels, Februar 2025

Caro Matzko im September 2018 in München

Cathy Hummels auf dem Oktoberfest 2025