Oralverkehr im Taxi: Nicole Byer bekam vom Taxifahrer Ärger

Nicole Byer erinnert sich an eine wilde Partynacht in Los Angeles, in der sie während einer Taxifahrt alle Hemmungen über Bord warf, was ihr letztendlich eine Rüge vom Fahrer einbrachte. In Brooke Candys Podcast "Unwrapped" schilderte die Komikerin, wie sie in einem Stripclub einen Mann kennenlernte, der ihr Interesse weckte. Die beiden stiegen kurzerhand in ein Taxi, um sich ins Private zurückzuziehen. Doch schon während der Fahrt nach Hause ging es zwischen den beiden heiß her und es kam sogar zum Oralverkehr. Dieses anstößige Verhalten blieb nicht unbemerkt. Der Fahrer griff in das Geschehen ein und forderte das Paar auf, ihr Treiben zu beenden. "Er war plötzlich Teil einer Situation, in die er nicht involviert sein wollte", gab sie zu und betonte, dass sie sich sofort bei ihm entschuldigte.

Doch der Abend bot noch weitere unerwartete Momente. Nicole erzählte weiter, dass sie während des Treffens eine Perücke trug, die in einem besonders leidenschaftlichen Moment verrutschte – eine Situation, die sie im Nachhinein ebenfalls mit Humor nahm. Neben diesem Vorfall teilte die "Nailed It!"-Moderatorin eine weitere kuriose Geschichte aus ihrem Leben, in der diesmal ihr Hund Clyde eine zentrale Rolle spielte. Clyde, den sie adoptiert hatte, obwohl sie vor seinen Beißattacken gewarnt wurde, sorgte für rechtliche Probleme, als er eine Bedienung in einem Comedy-Club biss. "Sie hat mich verklagt, und sie hat ihr Geld bekommen", erzählte Nicole offen.

Abseits der Skandälchen zeigt Nicole auch Zuneigung und Humor in den kleinen Dingen. Über Clyde sprach die Comedienne liebevoll, obwohl sie im Podcast einräumte, dass er mit seinen umgerechnet 5,4 Kilo überraschend resolut sein kann. Freundinnen und Kollegen kennen die Entertainerin als jemanden, der peinliche Momente offen teilt und daraus Pointe statt Drama macht. Ihr Auftritt bei "Unwrapped" reiht sich ein in eine lange Liste ungeschönter Anekdoten, mit denen Nicole Nähe zu ihrem Publikum schafft – unprätentiös, direkt und ohne Scheu vorm nächsten Shitstorm.

Getty Images Nicole Byer in Los Angeles 2019

Getty Images Nicole Byer bei einem Event in NYC im Juni 2019

Getty Images Nicole Byer bei der "The Kitchen"-Premiere im August 2019

