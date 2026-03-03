Darum gibt es in "Harry Potter"-Serie zwei Ron Weasleys

Für die neue Harry Potter-Serie bei HBO gibt es jetzt eine überraschende Doppelbesetzung: Nicht nur Hauptdarsteller Alastair Stout wird als Ron Weasley vor der Kamera stehen. Der britische Nachwuchsschauspieler Louis Shelton wurde ebenfalls für diese Rolle gecastet. Doch keine Sorge: Das eigentliche Trio bleibt bestehen, Alastair verkörpert weiterhin den jungen Ron. Wie Serienjunkies berichtet, ist Louis vielmehr für eine ganz bestimmte Szene vorgesehen: Er soll eine ältere Version von Ron im berühmten Spiegel Nerhegeb darstellen, wenn dieser sein zukünftiges Ich als Schulsprecher und Quidditch-Kapitän sieht.

Die Verpflichtung deutet darauf hin, dass die Macher der Serie es mit der Buchtreue sehr genau nehmen. Auch zwei weitere Neuzugänge bestätigen diesen Trend und bringen Szenen auf die Bildschirme, die in den Kinofilmen fehlten. So wurde Naomi Wirthner als Madame Malkin gecastet, die Besitzerin des Zauberumhang-Ladens in der Winkelgasse. Das bedeutet, dass sich Harry und Draco Malfoy, anders als im Film, bereits dort das erste Mal begegnen werden. Ebenfalls neu dabei ist "The Agency"-Star Neil Edmond, der für die Rolle eines Hotelangestellten gecastet wurde. Das wiederum deutet auf den in den Filmen fehlenden Handlungsstrang im Railview Hotel hin, in dem die Dursleys vor den Hogwarts-Briefen flohen.

Die Dreharbeiten zur ersten Staffel laufen bereits auf Hochtouren, während HBO schrittweise die Besetzungsliste enthüllt. Neben den jungen Talenten wie Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und eben Alastair Stout als Ron wurden bereits namhafte Stars für die Lehrerrollen verpflichtet. Die Premiere der Serie ist für das erste Quartal 2027 bei HBO Max geplant. Bis dahin können Fans gespannt sein, welche buchgetreuen Details das Produktionsteam noch aus dem Hut zaubern wird – und ob die neue Adaption die hohen Erwartungen erfüllen kann.

SIPA PRESS/ Action Press Rupert Grint und Jessie Cave in "Harry Potter"

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

Warner Bros. Discovery Dominic McLaughlin als Harry Potter