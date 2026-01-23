Tragödie: Influencerin Nicole Faith trauert um Tochter Sunny

Influencerin Nicole Faith hat den Tod ihrer Tochter Sunny bekanntgegeben und damit ihre Community in tiefe Trauer versetzt. In einem Instagram-Post vom 22. Januar schrieb Nicole, dass ihre "süße Sunny" gestorben ist: "Im achten Monat schwanger gingen wir am 1. Januar ins Krankenhaus und am 3. Januar brachte ich unsere Tochter zur Welt – in die Arme Jesu." Die Familie war an Nicoles Seite, Freunde und Angehörige beteten und hielten zusammen, wie die bewegenden Bilder aus der Klinik zeigen. Weitere Fotos zeigen ihr winziges Baby.

Zu den Aufnahmen teilte Nicole ergreifende Worte über den Verlust und die Leere, die Sunny hinterlässt. "Ich wünschte, ich könnte die Worte weicher machen, damit sie erträglich sind, aber ich kann diesen Herzschmerz nicht abstumpfen", schrieb sie. Die Influencerin schilderte, dass sie und Partner Taylor Symman, ein ehemaliger NFL-Spieler, in einer Trauer seien, "die keine Grenzen kennt." Warum ihre Tochter verstarb, begreife Nicole nicht: "Ich trage die Last der Wochenbettdepression ohne mein Baby und ein für sie eingerichtetes Zimmer, in dem nur Stille herrscht. Wir verstehen nicht, warum dies geschehen ist, weder medizinisch noch spirituell."

Nicole und Taylor hatten am 22. November 2024 geheiratet und Ende Oktober 2025 die Schwangerschaft öffentlich gemacht, als sie gemeinsam das Ultraschallbild zeigten. "Dankbar. Gerührt. Geehrt. Unser kleines Mädchen kommt im Frühjahr 2026 zur Welt", schrieb die Influencerin damals. Abseits der sozialen Medien pflegt Nicole eine enge Bindung zu ihrer Community, die ihr nun sichtbar Halt gibt – in Form von Gebeten, Nachrichten und praktischer Unterstützung.

Anzeige Anzeige

Instagram / itsnicolefaithh Ex-NFL-Spieler Taylor Symmank und Influnecerin Nicole Faith

Anzeige Anzeige

Instagram / itsnicolefaithh Ex-NFL-Star Taylor Symman mit seiner Tochter Sunny, Januar 2026

Anzeige Anzeige