Glen Powell & Michelle Randolph zeigen ihre Liebe öffentlich

Glen Powell (37) und Michelle Randolph (28) haben ihre Beziehung nun auch auf der Straße offiziell gemacht. Der Schauspieler und die "Landman"-Darstellerin wurden kürzlich bei einem verliebten Ausflug in New York City gesichtet, bei dem sie Händchen haltend durch die Straßen spazierten. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, trugen beide dabei beige Jacken und wirkten wie ein abgestimmtes Paar – Glen kombinierte seine mit einer Cap und Jeans, während Michelle eine schicke Sonnenbrille und eine hochgeschnittene Jeans trug. Die Schauspielerin warf ihrem neuen Partner immer wieder verliebte Blicke zu, während sie sich auf der Straße unterhielten. Es war das erste Mal, dass die beiden so offen ihre Zuneigung zueinander zeigten.

Die Gerüchte um eine Romanze zwischen Glen und Michelle kamen erstmals im November auf, als die beiden in einer Honky Tonk Bar namens The Broken Spoke in Austin, Texas, zusammen tanzten. Ein Fan hatte die beiden auf der Tanzfläche gefilmt, und kurz darauf wurde bekannt, dass sie sich bereits seit Oktober daten. Im Laufe der vergangenen Monate wurden sie immer häufiger zusammen gesichtet, unter anderem bei einer Golden Globes After-Party im legendären Chateau Marmont im Januar. In einem Interview mit dem Magazin InStyle brach Michelle kürzlich ihr Schweigen über die neue Beziehung und erklärte, sie wolle ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushalten. "Ich denke, für meinen Seelenfrieden ist es wirklich wichtig für mich, diese Dinge getrennt zu halten", sagte sie. Sie betonte, dass nichts Gutes daraus entstehe, wenn man sein Privatleben öffentlich mache, und fügte hinzu: "Es sollte persönlich sein und dir selbst und denen vorbehalten bleiben, die dir nahestehen."

Glen war zuvor bis 2023 in einer langjährigen Beziehung mit Model Gigi Paris und wurde danach mit seiner "Anyone But You"-Kollegin Sydney Sweeney (28) in Verbindung gebracht, obwohl beide stets beteuerten, nur Freunde zu sein. Michelle begann ihre Schauspielkarriere 2017 und spielte später Elizabeth Strafford in der Serie "1923", bevor sie in Taylor Sheridans Serie "Landman" an der Seite von Demi Moore (63), Billy Bob Thornton (70) und Ali Larter (50) die Rolle der Ainsley Norris übernahm. Glen ist derzeit ebenfalls beruflich stark eingespannt und spielte kürzlich die Hauptrolle in dem Science-Fiction-Film "The Running Man" sowie in der Hulu-Comedy-Serie "Chad Powers", die bereits für eine zweite Staffel verlängert wurde.

