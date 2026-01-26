Erfolgsfilme: "Die drei ???" bekommen einen vierten Teil

Die drei berühmten Leinwand-Detektive sind zurück – und das gleich doppelt: Während Justus, Peter und Bob seit dem 22. Januar im Kinoabenteuer "Die drei ??? – Toteninsel" über eine verfluchte Vulkaninsel jagen, steht nun fest, dass ihre Spurensuche auch in Zukunft weitergeht. Sony Pictures Entertainment hat gemeinsam mit Wiedemann & Berg Film und der Deutschen Columbia Pictures Filmproduktion bestätigt, dass ein vierter Teil der Erfolgsreihe kommt. Der neue Fall basiert auf der Kultfolge "Nacht in Angst" und soll im Januar 2027 in die Kinos kommen. Wieder mit dabei: Julius Weckauf als Justus Jonas, Nevio Wendt als Peter Shaw und Levi Brandl als Bob Andrews. Gedreht wird ab Mai auf Teneriffa.

Grund für die schnelle Fortsetzung ist der starke Start von "Toteninsel": Inklusive der Previews haben bereits über 330.000 Besucher den dritten Fall der Jungdetektive zum Startwochenende in Deutschland gesehen – mehr als bei den Vorgängern "Erbe des Drachen" und "Der Karpatenhund", die am Ende jeweils weit über eine Million Kinofans anlockten. Auch in Österreich und der Schweiz wurden die Bestmarken der ersten beiden Filme übertroffen. Wie schon beim aktuellen Abenteuer, das die drei Freunde auf die Vulkaninsel Makatao und auf die Spur des Geheimbunds Sphinx rund um Professor Phoenix und seinen Assistenten Olin führt, setzen die Macher auch für "Nacht in Angst" auf Kontinuität: Tim Dünschede führt erneut Regie, das Drehbuch stammt wieder von Anil Kizilbuga, die Romanvorlage kommt aus der Feder von André Marx.

Für Julius, Nevio und Levi ist der vierte Fall längst mehr als nur ein weiterer Drehjob: Die drei Nachwuchsdarsteller sind mit den Hörspielen und Büchern groß geworden und haben sich am Set zu einem eingespielten Team entwickelt. An ihrer Seite kehren auch vertraute Gesichter zurück, darunter Jördis Triebel als Tante Mathilda, Florian Lukas (52) als Onkel Titus und Filip Schnack als Dauerrivale Skinny Norris – ein Ensemble, das sich während der Dreharbeiten zu einer kleinen Patchwork-Familie entwickelt hat. Neu dazugestoßene Kolleginnen und Kollegen wie Andreas Pietschmann (56), Jannik Schümann (33) oder Momo Beier erzählten in vergangenen Interviews immer wieder, wie sehr die jugendliche Energie am Set ansteckend sei. Für viele im Team sind die Dreharbeiten eine Mischung aus Kindheitserinnerung und Arbeitsalltag.

Imago Levi Brandl, Julius Weckauf und Nevio Wendt bei der Premiere von "Die drei ??? - Toteninsel", 2026

Imago Der Cast von "Die drei ??? - Toteninsel" in München, 2026

Imago Jannik Schümann, 2026