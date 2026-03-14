DHDL-Sensation: Carsten Maschmeyer investiert in Teenager

In der neuesten Folge von Die Höhle der Löwen, die VOX am 16. März ausstrahlte, kam es zu einem außergewöhnlichen Gründer-Battle zwischen zwei Teenagern. Der 16-jährige Philipp Hammerer präsentierte seine Plattform "Jimmy Ausbildung", während der 17-jährige Christopher Czellary mit seinem Produkt "Peak Protect" antrat. Das junge Alter der beiden Gründer sorgte bei den Investoren für große Überraschung. Carsten Maschmeyer (66) konnte kaum glauben, dass die Kandidaten erst 16 und 17 Jahre alt sind. Auch Judith Williams (54) zeigte sich beeindruckt und reagierte mit den Worten: "Ich bin platt!" Bei einem Gründer-Battle erhält normalerweise nur der Gewinner die Chance auf einen Deal mit den Investoren. Am Ende des Wettstreits gewann Christopher mit einer Stimme Vorsprung das Battle.

Doch Carsten weigerte sich, das Thema auf sich beruhen zu lassen. "Ich habe das Gefühl, unabhängig der Produkte, dass der Philipp die 60 Sekunden besser genutzt hat", erklärte der Unternehmer. Bevor Philipp das Studio verlassen konnte, hielt Carsten ihn zurück und riet ihm: "Renn' mal nicht ganz aus dem Studio gleich weg." Kurz darauf bot er dem 16-Jährigen tatsächlich die Gelegenheit, seinen Pitch noch einmal in der Gründer-Lounge zu halten. Carsten zögerte nicht lange und schlug direkt zu. "Dann hast du jetzt einen Deal, 80.000 Euro für 20 Prozent", bot er Philipp an. Damit ereignete sich ein Novum in der Geschichte der Show, denn noch nie zuvor hatte ein Kandidat, der ein Gründer-Battle verloren hatte, dennoch einen Deal erhalten. Die Folge, die bereits bei RTL+ verfügbar war, sorgte damit für eine echte Sensation.

Die "Höhle der Löwen" konnte sich in der Vergangenheit über Traumquoten freuen. Laut einer Pressemitteilung von Vox schalteten bei der dritten Folge der 19. Staffel am Montagabend zur Primetime 1,25 Millionen Zuschauer ein. In der Spitze verfolgten sogar bis zu 1,51 Millionen Menschen die packenden Pitches, harten Verhandlungen und überraschenden Momente. Besonders erfreulich: Die Show legte in allen Zielgruppen im Vergleich zur Vorwoche zu und setzte damit ihren Wachstumskurs fort. Vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen war die Investoren-Show ein großer Erfolg. Mit einem Marktanteil von 13,2 Prozent war Die Höhle der Löwen in dieser Zielgruppe das erfolgreichste Primetime-Format des Abends. Auch in der etwas breiteren Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen überzeugte die Sendung mit 9,9 Prozent Marktanteil.

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Getty Images Carsten Maschmeyer bei den Golden Globes, 2025

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Getty Images Carsten Maschmeyer, Unternehmer

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Getty Images Der "Die Höhle der Löwen"-Cast im Jahr 2017