Suizide in der Familie: Atze Schröder bricht sein Schweigen

Atze Schröder (60) hat erstmals öffentlich über die tragische Familiengeschichte seines Vaters gesprochen und offenbart, dass es in dessen Familie zahlreiche Suizide gab. Der Comedian erzählte gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass er mit therapeutischer Hilfe aufgearbeitet habe, woher seine tiefsitzende Wut und Traurigkeit stammen. "Ich habe die Familiengeschichte meines Vaters aufgearbeitet, in der es sehr viele Suizide gab - seine Mutter hat sich erhängt, vier Brüder haben Suizid begangen. Das hat sich in der näheren Familie teilweise fortgesetzt", erklärte der 60-Jährige. Er beobachte auch bei Cousinen und Cousins, dass viele am Rande leben und einige tatsächlich abgestürzt seien.

Die Erkenntnis über seine eigenen Gefühle kam für Atze vor allem nach dem Tod seines Vaters, der in seinen Armen gestorben war. "Ich dachte, ich hätte damit die Trauer erledigt, weil wir da quasi Abschied genommen haben. Aber ich habe im Laufe des Jahres danach gemerkt, ui, da ist noch eine Menge Traurigkeit in mir", so der Schauspieler. Er sei früher extrem jähzornig gewesen, doch das sei mittlerweile gut raustherapiert, nur im Stau werde er noch manchmal wütend. Trost von anderen anzunehmen falle ihm bis heute schwer: "Ich bin im Vortäuschen des Trost-Annehmens besser geworden. Aber ich muss eigentlich immer erst die Nacht drüber schlafen, dann kann ich das so richtig annehmen."

Inzwischen weint der Komiker nach eigenen Worten häufig vor Glück. "Ich bin nah am Wasser gebaut und heule oft", verriet er. Zuletzt seien ihm die Tränen gelaufen, als er sein Patenkind besuchte und die künftigen Schwiegereltern des Kindes kennengelernt habe. "Das sind so nette Leute. Und dann habe ich mich hinterher so gefreut, dass die so nett sind, dass mir die Tränen runtergelaufen sind", erzählte Atze. Der Künstler ist noch bis zum Herbst mit seinem Programm "Lovemachine" in Deutschland, der Schweiz und Österreich auf Tour.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Imago Komiker Atze Schröder im WDR Studio Köln, 28.11.2025

Getty Images Atze Schröder, Komiker