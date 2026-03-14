Aleks Petrovic wird für behaarten Oberkörper verspottet

Aleksandar Petrovic (35) sorgt mit einem neuen Instagram-Video für Aufsehen – und erntet dafür einige fiese Kommentare. Der Realitystar hatte seine Follower zuvor gefragt, ob er seine Oberkörperbehaarung stutzen solle, woraufhin sich die Fans für eine Rasur aussprachen. Nun präsentiert er das Ergebnis auf besonders ungewöhnliche Weise: In dem Clip steht Aleks zunächst seitlich zur Kamera, zeigt nur seine linke Körperhälfte. "Jetzt guckt euch mal diesen krassen Unterschied an", kündigt er an, bevor er sich nach vorne dreht und das gesamte Bild enthüllt.

Eine Hälfte seines Oberkörpers ist komplett glatt rasiert, die andere Seite zeigt seine dichte Behaarung. Der Anblick wirkt fast unecht, was einige Follower spekulieren lässt, ob der Realitystar seinen Look möglicherweise noch zusätzlich verstärkt hat, um den Effekt zu übertreiben. In dem Video deutet Aleks stolz auf seine Arme und betont, wie deutlich die Venen nun zum Vorschein kommen. In der Bildbeschreibung fragt er seine Follower: "Den behaarten Gorilla gibt es nicht mehr… Besser mit langer oder getrimmter Körperbehaarung?"

Die Kommentarspalte füllt sich mit spöttischen Bemerkungen. "Uns gefällt überhaupt keine Seite an dir", schreibt ein User, während ein anderer kommentiert: "Lieber Haare ohne Aleks als Aleks mit oder ohne Haare…" Besonders auffällig sind die Anspielungen auf Testosteron. "Spritzt weniger Testo = weniger Haare", lautet ein Kommentar, ein weiterer fragt: "Testosteron oder woher kommt der starke Haarwuchs?" Auch auf sein Hautbild wird angespielt: "Alles, was ich sehe, ist Testo-Akne. Hat der maskuline Mann etwa nachhelfen müssen?" Aleks selbst hat sich zu den spöttischen Kommentaren bislang nicht geäußert. Kritik an seinem Aussehen ist für den Realitystar allerdings nichts Neues. Erst kürzlich sprach er bei #CoupleChallenge auch das Gerücht um angeblich aufgespritzte Lippen an.

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Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic, Realitystar, März 2026

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Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

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RTL ZWEI Aleks Petrovic bei "#CoupleChallenge"