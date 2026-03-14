"Dirty Wedding Dress": Jack Antonoff packt über Hochzeit aus

Jack Antonoff (41) macht seine chaotische Hochzeit mit Margaret Qualley (31) zum Thema eines neuen Songs. Der Musiker und seine Band Bleachers veröffentlichten am 10. März den Track "dirty wedding dress", in dem er auf die Trauung mit der Schauspielerin im August 2023 zurückblickt. Das Paar hatte auf Long Beach Island in New Jersey geheiratet, doch die glamouröse Zeremonie verlief anders als geplant. Zahlreiche Fans tauchten ungebeten bei der Hochzeit auf, um einen Blick auf die prominenten Gäste wie Taylor Swift (36), Channing Tatum (45), Zoë Kravitz, Cara Delevingne (33) und Lana Del Rey (40) zu erhaschen. In dem Song reflektiert Jack über die unerwünschten Hochzeitscrasher und besingt gleichzeitig die Liebe zu seiner Frau.

Im Text des Songs macht der 41-Jährige keinen Hehl daraus, wie sehr ihn die Eindringlinge gestört haben. "Es gibt zu viele Eindringlinge, die hier auftauchen", singt er in einer Zeile. Der Refrain beschreibt dann, wie das frisch vermählte Paar inmitten des ganzen Trubels ihre Verbindung feierte. "Wir mussten alle Fenster verrammeln und die Drohnen abschießen", heißt es in dem Song. Auch im weiteren Verlauf des Tracks macht Jack deutlich, dass nur noch seine engsten Vertrauten Zutritt zu seinem Privatleben haben sollen. Der Song ist die zweite Single des kommenden Bleachers-Albums "everyone for ten minutes", das am 22. Mai erscheinen soll.

Bereits im Dezember 2023 hatte Jack bei "Late Night with Seth Meyers" über den aufregenden Hochzeitstag gesprochen und zugegeben, dass die Aufmerksamkeit ihn überfordert hatte. "Sobald es losging, wurde mein ganzer Körper nass", erklärte er damals. Trotz des Chaos bezeichnete er den Tag als "wirklich wunderschön". In einem Interview mit dem Magazin i-D schwärmte der Musikproduzent im Februar davon, wie sehr ihn die Beziehung zu Margaret verändert habe. "In der Sekunde, als ich meinen Partner traf, starb ein zynischer Teil von mir", sagte er. Auch die 31-jährige Margaret äußerte sich gegenüber Vanity Fair zu ihrer Ehe und verriet, dass sie schon immer nach ihrer großen Liebe gesucht hatte. "Ich habe Jack getroffen. Ich liebe meinen Ehemann, meine Familie", erklärte sie und fügte hinzu: "Und alles, was Jack schreibt."

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T.JACKSON / BACKGRID Margaret Qualley und Jack Antonoff bei ihrer Hochzeit

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Getty Images Margaret Qualley and Jack Antonoff, 2024

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Getty Images Lana Del Rey, Phoebe Bridgers, Taylor Swift und Jack Antonoff bei den Grammy Awards 2024