Blake Lively kämpft vor Gericht: Showdown mit Justin Baldoni

Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) stehen sich weiterhin vor Gericht gegenüber. Die Schauspielerin verklagt ihren ehemaligen Co-Star und Regisseur wegen sexueller Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen am Set ihres gemeinsamen Films It Ends With Us. Justin versucht seit Monaten, die Klage mit verschiedenen rechtlichen Anträgen abweisen zu lassen, doch Blakes Anwälte wehren sich nun mit einem neuen Schritt. In einem am Donnerstag eingereichten Schreiben an Richter Lewis J. Liman vom Bundesbezirksgericht für den südlichen Bezirk New York verwiesen sie auf eine aktuelle Entscheidung eines Bundesberufungsgerichts, die ihre Position stärken soll. Die Anwälte argumentieren laut dem Magazin People, dass der Fall nicht allein aufgrund der schriftlichen Klage abgewiesen werden sollte, sondern auf Basis der bereits gesammelten Beweise bewertet werden muss.

Das Berufungsgericht des zweiten Bezirks hatte Anfang dieser Woche entschieden, dass Gerichte einen Fall nicht nur aufgrund der Formulierung einer Klage abweisen sollten, wenn bereits während des Verfahrens Beweise gesammelt wurden. "Eine Klage zu diesem Zeitpunkt abzuweisen, würde kaum der effizienten oder gerechten Lösung von Streitigkeiten dienen", zitierten Blakes Anwälte aus dem Urteil. Sie fordern, dass das Gericht die Anschuldigungen auf Grundlage aller Dokumente und Aussagen bewerten soll, die während der Beweisaufnahme zusammengetragen wurden. Blake fordert in ihrer im Dezember 2024 eingereichten Klage mehr als 160 Millionen Dollar Schadensersatz. Justin hatte zuvor eine Gegenklage über 400 Millionen Dollar wegen Erpressung und Verleumdung eingereicht, die jedoch vom Gericht abgewiesen wurde.

Vor wenigen Wochen trafen sich die beiden Stars zu einer gerichtlich angeordneten Mediationssitzung in New York. Am 11. Februar verbrachten Blake und Justin etwa sechs Stunden mit Richterin Sarah L. Cave in einem verpflichtenden Schlichtungsgespräch, doch die Sitzung endete ohne Einigung. Falls der Prozess wie geplant stattfindet, müssen beide Schauspieler persönlich vor Gericht aussagen. Der Beginn der Gerichtsverhandlung ist derzeit für den 18. Mai angesetzt. Richter Liman hat bislang noch nicht über Justins Antrag entschieden, die Vorwürfe abweisen zu lassen. Die beiden hatten sich bei den Dreharbeiten zu "It Ends With Us" kennengelernt, bei dem Justin nicht nur als Blakes Co-Star, sondern auch als Regisseur des Films tätig war.

Anzeige Anzeige

IMAGO / WENN, IMAGO / Future Image Collage: Blake Lively und Justin Baldoni

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively verlässt nach einer Vergleichskonferenz im Fall zu "It Ends With Us" das Bundesgericht in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni verlässt nach einer Vergleichskonferenz das Bundesgericht in New York, an seiner Seite Emily Baldoni