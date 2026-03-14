Kelly Clarkson erhebt Betrugsvorwürfe gegen "American Idol"

Kelly Clarkson (43) hat in ihrer Talkshow "The Kelly Clarkson Show" schwere Vorwürfe gegen American Idol erhoben. Die Sängerin behauptet, dass die Castingshow sie nach ihrem Sieg in der allerersten Staffel im Jahr 2002 beim versprochenen Preisgeld und weiteren Gewinnen betrogen habe. Zu Gast bei ihr waren der Harry Potter-Star Daniel Radcliffe (36) und Realitystar Rob Rausch, mit dem sie über dessen noch ausstehende Gewinne aus "The Traitors" sprach. Genau in diesem Moment platzte es aus der 43-Jährigen heraus: "Sie sagten so was wie: 'Oh, du gewinnst eine Million Dollar' oder so ähnlich. Nein, hast du nicht. Sie haben gelogen. Es war, als ob eine Million Dollar in dich investiert worden wären", erklärte Kelly sichtlich frustriert über die damalige Situation.

Doch damit nicht genug: Die "Since U Been Gone"-Interpretin behauptet auch, dass sie ein weiteres wichtiges Versprechen nie eingelöst bekam. "Sie sagten, man bekommt ein Auto. Und ich brauchte es, weil mein Auto beschädigt war und ich mir die Selbstbeteiligung nicht leisten konnte. Und dann – nein! Ich habe kein Auto bekommen", schilderte sie dem erstaunten Publikum. Besonders bitter für Kelly war offenbar die Tatsache, dass Clay Aiken, der Zweitplatzierte der zweiten Staffel, sehr wohl ein Auto erhielt. "Clay Aiken, der die zweite Staffel nicht gewonnen hat, bekam ein Auto – und seine Mutter auch!", rief sie aus, während das Studiopublikum ungläubig reagierte. "Ich dachte mir: 'Was zum Teufel!'", erinnerte sie sich an ein damaliges Gespräch mit dem Sänger.

Kelly gewann "American Idol" 2002 und startete danach eine erfolgreiche Karriere mit Hits wie "A Moment Like This", "Behind These Hazel Eyes" und "Because of You". Erst im September hatte sie noch dem 23. Jahrestag ihres Sieges gedacht und sich bei ihren Fans bedankt. "'American Idol' zu gewinnen, hat mein Leben verändert und ich werde für immer dankbar sein für all euch, die mich so viele Jahre unterstützt haben," schrieb sie damals auf Instagram. Kürzlich gab die Mutter von zwei Kindern bekannt, dass sie nach sieben Staffeln ihre NBC-Talkshow beenden wird, um mehr Zeit mit ihren Kindern River (11) und Remington (9) zu verbringen. Die Entscheidung kam nach einem schwierigen Jahr, in dem ihr Ex-Ehemann Brandon Blackstock (†48) im August nach einem Kampf gegen den Krebs verstarb.

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IMAGO / Hutchins Photo Kelly Clarkson, Sängerin

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Getty Images Kelly Clarkson bei "American Idol" im Jahr 2002

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Instagram / kellyclarkson Kelly Clarksons Kinder, August 2023