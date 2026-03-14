Rocken diese Hollywoodpaare die Oscars 2026?

Am kommenden Sonntag, den 15. März, findet die große Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles statt – und neben den Auszeichnungen selbst sind es vor allem die prominenten Paare, die für Aufsehen auf dem roten Teppich sorgen könnten. Die schwangere Schauspielerin Hailee Steinfeld (29) ist mit ihrem Film "Sinners" für den begehrten Preis in der Kategorie "Bester Film" nominiert und könnte erstmals ihren Ehemann Josh Allen (29) zu einer Award-Show mitbringen, wie US Weekly berichtet. Der NFL-Quarterback hatte bisher noch keinen großen Auftritt bei einer Preisverleihung, sodass die Oscars die perfekte Gelegenheit für sein Debüt wären. Auch Timothée Chalamet (30), der für seine Hauptrolle in "Marty Supreme" für den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" nominiert ist, wird genau beobachtet. Die Frage ist: Bringt er seine Freundin Kylie Jenner (28) mit auf den roten Teppich, oder erscheint er wie in der Vergangenheit mit seiner Mutter Nicole Flender?

Eine weitere spannende Paarung könnte Leonardo DiCaprio (51) mit seiner Model-Freundin Vittoria Ceretti (27) abgeben. Der für "One Battle After Another" nominierte Schauspieler erscheint traditionell allein oder mit seiner Mutter Irmelin Indenbirken bei Award-Shows, doch da er seit 2023 mit Vittoria zusammen ist, besteht die Möglichkeit, dass die 27-Jährige ihr Red-Carpet-Debüt an seiner Seite feiert. Auch Paul Mescal (30) könnte gemeinsam mit seiner Freundin Gracie Abrams (26) nach Los Angeles reisen, obwohl der irische Schauspieler selbst keine Nominierung erhielt. Sein Film "Hamnet" ist jedoch für "Bester Film" nominiert, und das Paar, das seit 2024 zusammen ist und im Februar bei den BAFTA Awards in London erstmals gemeinsam über den roten Teppich lief, könnte einen weiteren seltenen öffentlichen Auftritt wagen.

Emma Stone (37) könnte mit ihrem Ehemann Dave McCary (40) über den roten Teppich schreiten. Die Schauspielerin ist für ihre Rolle in "Bugonia" als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert und gehört damit zu den großen Namen des Abends. Ob sie den Regisseur und Produzenten als Begleitung mitbringt, bleibt abzuwarten – doch gemeinsame Auftritte des Paares sind selten und sorgen bei Fans regelmäßig für Begeisterung. Auch Kate Hudson (46) könnte gemeinsam mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa (39) erscheinen. Die Schauspielerin ist erstmals für einen Oscar nominiert und hat ihn während der aktuellen Awards-Saison häufig an ihrer Seite, sodass die Chancen gut stehen, dass die beiden auch bei den Oscars zusammen auf dem roten Teppich posieren.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Josh Allen, Hailee Steinfeld, Kylie Jenner und Timothée Chalamet

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Collage: Getty Images, Getty Images Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti

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Getty Images Emma Stone und Dave McCary bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles, 2026