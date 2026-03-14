45 Kilo: Jane Fonda zeigt sich nach großem Geweichtsverlust

Bridget Fonda (62) zeigte sich am Mittwoch in Santa Monica in deutlich schlankerer Form. Die 62-jährige Schauspielerin erledigte Besorgungen und präsentierte dabei ihre neue Figur. Laut Berichten, unter anderem von Daily Mail, soll sie im vergangenen Jahr rund 45 Kilogramm abgenommen haben. Bei ihrem Ausgang trug Bridget ein graues T-Shirt, eine weite schwarze Hose und schwarze Sneaker. Dazu kombinierte sie ein luftiges grünes Hemd, das sie offen trug. Ihre silbernen Haare band sie zu einem Pferdeschwanz zusammen, ihre Augen verbarg sie hinter einer Sonnenbrille. Die Nichte von Jane Fonda (88) und Tochter des verstorbenen Peter Fonda wirkte entspannt und selbstsicher.

Seit ihrem Gewichtsverlust habe die Schauspielerin ihr Selbstvertrauen zurückgewonnen, wie eine Quelle dem Star Magazine vor Kurzem verriet. Sogar ein Hollywood-Comeback ziehe sie nun offenbar in Betracht. "Sie hat unglaubliches Talent, also wird es für sie nicht schwer sein, eine Rolle zu bekommen", erklärte der Insider. Bridget war seit 2003 mit dem Filmkomponisten Danny Elfman (72) verheiratet und hatte sich nach einem Autounfall im selben Jahr weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der Unfall hatte ihr einen Wirbelsäulenbruch zugefügt. Nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes im Jahr 2005 konzentrierte sie sich auf ihre Genesung und das Muttersein. Noch 2023 hatte sie die Möglichkeit einer Rückkehr abgelehnt und erklärt: "Ich glaube nicht, es ist zu schön, ein Zivilist zu sein."

Bridget gab ihr Filmdebüt bereits 1969 im Alter von fünf Jahren in "Easy Rider", in dem auch ihr Vater Peter mitspielte. Ende der 80er Jahre begann sie, größere Rollen zu übernehmen. Ihren Durchbruch feierte sie 1992 mit dem Psychothriller "Single White Female" an der Seite von Jennifer Jason Leigh (64), der später zum Kultklassiker wurde. Es folgten weitere Erfolge wie "It Could Happen to You", "Jackie Brown" von Quentin Tarantino (62) und "A Simple Plan". Für ihre Rolle in "Scandal" erhielt sie eine Golden-Globe-Nominierung als beste Nebendarstellerin. Ihr letzter Auftritt vor der Kamera war 2002 in dem Fernsehfilm "Snow Queen".

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Getty Images Bridget Fonda, Schauspielerin

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Getty Images Bridget Fonda im März 2002

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Imago Bridget Fonda und Danny Elfman bei der Vorführung von "The Hired Hand" im Egyptian Theatre in Hollywood im Oktober 2003

Würdet ihr ein Hollywood-Comeback von Bridget feiern? Oh ja – ihre Rückkehr wäre ein echtes Highlight! Eher nicht, ihre ruhige Auszeit ist sicherlich besser für sie. Ergebnis anzeigen