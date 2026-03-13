Ed Sheeran verrät: So geht es seiner Frau nach Krebsdiagnose

Ed Sheeran (35) hat nun ein erleichterndes Update zur Gesundheit seiner Ehefrau Cherry Seaborn (33) gegeben. Im Podcast "Friends Keep Secrets" sprach der Musiker offen über Cherrys Krebserkrankung, die 2022 während der Schwangerschaft mit der gemeinsamen Tochter Jupiter diagnostiziert wurde. "Ihr geht es gut", erklärte Ed gegenüber den Podcast-Moderatoren Benny Blanco (38), Lil Dicky und Kristin Batalucco und fügte hinzu: "Sie wurde operiert, um den Tumor zu entfernen, nachdem sie unser zweites Kind zur Welt gebracht hatte. Zum Glück ist alles völlig in Ordnung."

Der Sänger erinnerte sich auch an den Moment, als er die Diagnose erfuhr und in Tränen ausbrach. In dieser belastenden Zeit musste Ed neben Cherrys Krebserkrankung den Tod seiner engen Freunde Jamal Edwards (†31) und Shane Warne (†52) verkraften. "Der Tag, an dem Cherry mich anrief und sagte, dass sie Krebs hat, war wahrscheinlich der schlimmste Tag. Wahrscheinlich die schlimmste Woche, weil Jamal in dieser Woche auch starb und wir dann direkt in den Gerichtsprozess gingen. Und dann starb Shane", erzählte er im Podcast. Zusätzlich befand sich der "Shape of You"-Interpret mitten in einem Urheberrechtsprozess um eben jenen Song, den er letztendlich gewann. "Es war verdammt beängstigend", gab Ed zu und betonte, dass angesichts der schweren privaten Schicksalsschläge der Gerichtsprozess, auf den acht Jahre lang hingearbeitet worden war, plötzlich völlig unbedeutend erschien.

Ed und Cherry kennen sich seit der Schulzeit und sind seit 2019 verheiratet. Aus der langjährigen Freundschaft ist eine kleine Familie geworden, die der Musiker, so gut es geht, aus der Öffentlichkeit heraushält. Im Podcast "Call Her Daddy" schwärmte Ed davon, wie sehr Cherry ihn erdet. So habe sie etwa eine geplante Bowlingbahn im Garten mit einem einfachen "Komm schon, das brauchst du nicht" abgewunken – auch, weil sie ihren Töchtern ein möglichst normales Zuhause fernab von Promiglanz bieten wolle. "Sie will einfach nicht, dass unsere Kinder so aufwachsen, als würden sie im Richie-Rich-Haus leben", sagte er und erklärte, sie schalte sich immer ein, wenn irgendetwas ein bisschen "zu Hollywood" wird. Für den Sänger bleibt Cherry damit nicht nur Partnerin und Mutter seiner Kinder, sondern auch der wichtigste Ruhepol inmitten von Ruhm, Stress und schweren Schicksalsschlägen.

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Beretta/Sims/REX/Shutterstock/ ActionPress Ed Sheeran und Cherry Seaborn bei den Brit Awards 2017

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Getty Images Ed Sheeran beim Coachella-Festival 2025

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Getty Images Ed Sheeran und Cherry Seaborn