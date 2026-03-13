Dieser Promi ist nach der zweiten "Let's Dance"-Folge raus

Bei der zweiten Liveshow von Let's Dance heißt es wieder Zittern bis zur letzten Sekunde: Am Ende des Abends muss erneut ein Promi seine Tanzschuhe an den Nagel hängen und die RTL-Show verlassen. Zur Wahl stehen Simon Gosejohann (50) und Ekaterina Leonova (38), Vanessa Borck (29) und Vica und Milano und Marta Arndt (36), die mit ihrer Leistung die Jury und das Publikum nicht überzeugen konnten. Am Ende ist für Vanessa und Vica Schluss – sie müssen "Let's Dance" nach der zweiten Liveshow schon wieder verlassen.

Auf dem Parkett gaben erneut alle Tanzpaare Vollgas. Nadja Benaissa (43) wirbelte mit ihrem Profitänzer Vadim Garbuzov (38) über die Bühne, während Anna-Carina Woitschack (33) gemeinsam mit Evgeny Vinokurov (35) um wertvolle Punkte kämpfte. Auch Joel Mattli und Malika Dzumaev (35) wollten mit ihrer Performance glänzen. Influencer Willi Whey (31) trat mit Patricija Ionel (31) an, Bianca Heinicke (33) tanzte mit Zsolt Sándor Cseke (38), Comedian Simon versuchte mit Ekaterina sein Glück. Dazu kamen noch Entertainer Ross Antony (51) mit Mariia Maksina (28), Vanessa mit Vica, Rapper Milano mit Marta, Schauspielerin Esther Schweins (55) mit Massimo Sinató (45), Musiker Gustav Schäfer (37) mit Anastasia Stan, Model Betty Taube (31) mit Alexandru Ionel (31) und Serienstar Jan Kittmann mit Kathrin Menzinger (37). Der GZSZ-Star durfte sich mit 28 Punkten über die Bestleistung des Abends freuen.

Besonders im Fokus der Zuschauer stand in dieser Woche Vanessa. In einer Promiflash-Umfrage, bei der die Leser abstimmen konnten, welchen Star sie als Nächstes aus der Show fliegen sehen wollen, erhielt die Influencerin mit 560 von insgesamt 771 Stimmen die meisten Nennungen. Die deutliche Mehrheit der Befragten sprach sich damit dafür aus, dass Vanessa das Parkett verlassen sollte.

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