Fünfstellige Summe: So teuer waren Marvin Mansons Tattoos

Realitystar Marvin Manson blecht für seine Körperkunst ordentlich Geld – beziehungsweise hätte er das, wenn er alles selbst bezahlt hätte. Im Promiflash-Interview plauderte Marvin aus, dass seine zahlreichen Tattoos, die sich über den ganzen Körper bis ins Gesicht und sogar auf den Hinterkopf ziehen, inzwischen einen fünfstelligen Wert haben. Gefragt, wie viel Geld er wohl bereits in die Nadel gesteckt hätte, schätzte der TV-Star die Gesamtsumme auf rund 20.000 bis 30.000 Euro. Ganz so tief musste er für seine Liebe zur Tinte aber nicht in die eigene Tasche greifen.

Denn wie Marvin weiter verriet, musste er für einen Teil seiner Kunstwerke gar nicht zahlen. Einige der Motive hat er sich offenbar über Kooperationen gesichert. Mit einem breiten Grinsen erklärte er im Gespräch: "Nee, nee, bisschen Werbung gemacht und so". Trotz der schieren Menge an Motiven ist der Realitystar mit seinem Body-Art-Gesamtkunstwerk zufrieden. Zwar würde er nach eigener Aussage die ein oder andere Zeichnung heute wohl etwas anders gestalten lassen, bereuen tut er aber keinen einzigen Stich: "Ich würde vielleicht ein paar Tattoos anders machen oder so, aber es gibt jetzt keins, was ich bereue", stellte er klar.

Parallel sorgt Marvin derzeit noch mit einem weiteren Thema für Schlagzeilen. Bei The 50 zeigt er sich mit Gina Beckmann (25) besonders flirty. Im Trailer war schon zu sehen, wie die beiden sich näherkamen – inklusive Kuss. Gegenüber Promiflash verriet Marvin, warum Gina es ihm sofort angetan hatte: "Also, sie hat auf jeden Fall einen coolen Style. Sie hat so ein bisschen Rehaugen, das finde ich ganz süß, und ich habe mich sehr gut mit ihr verstanden", schwärmte der TV-Star. Einen Temptation Island-Verführer wollte er in der neuen Sendung aber nicht geben: "Ich glaube, ich komme immer wieder automatisch in diese Temptation-Rolle rein, selbst wenn ich nicht will. Aber nein, ich war jetzt nicht der Verführer dort."

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Imago Marvin Manson bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026

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Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Juli 2025

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Imago Gina Beckmann bei der Premiere von "The 50" in Köln, März 2026