Samira Yavuz' Dschungelcamp-Zeit hinterließ Spuren bei Nova

Samira Yavuz (32) hat vor einigen Wochen am Dschungelcamp teilgenommen und die Abwesenheit ihrer Mutter beschäftigt ihre älteste Tochter Nova offenbar noch immer. In ihrem Podcast "Main Charakter Mode", in dem die Influencerin regelmäßig über persönliche Themen spricht, erzählte sie nun von einem Erlebnis, das ihr besonders zu Herzen ging. An einem Abend habe sie ihre beiden Kinder ins Bett gebracht und sei dabei mit ihnen eingeschlafen. Gegen 22 Uhr sei sie dann wieder aufgestanden, um die Wohnung aufzuräumen und einen Kuchen für den Kindergarten zu backen. Doch ihre kleine Tochter habe sofort bemerkt, dass sie nicht mehr neben ihr lag.

"Dann klettert mir die Maus da aus dem Bett, weil sie gemerkt hat, dass ich nicht mehr da bin, und das setze ich jetzt halt mit der Abwesenheit im Dschungel, die kam halt an und war so: Du warst nicht mehr im Bett", erklärte Samira im Podcast. Die TV-Bekanntheit habe Nova daraufhin gesagt, dass sie wieder ins Bett gehen und sie gleich nachkommen würde. Doch die Kleine wollte unbedingt dort bleiben, wo ihre Mama gerade war. "Und das ist für mich halt so ein Ding von: Du warst zu lange weg. Sie ist es halt nicht gewohnt", so Samira weiter. Für Nova war die Dschungelcamp-Teilnahme ihrer Mutter die erste längere Trennung, an die sie sich bewusst erinnern kann. Das Dschungelcamp sei das erste Format dieser Art gewesen, an dem Samira teilgenommen habe.

Die letzte längere Abwesenheit war beim Sommerhaus der Stars, doch damals sei Nova gerade einmal ein Jahr alt gewesen und zehn Tage von ihrer Mutter getrennt. "Da ist halt die Erinnerung nicht mehr so da. Ich glaube, für sie war das von ihrem Bewusstsein her so die erste längere Trennung", erklärte sie. Während Samira im Dschungelcamp war, gab ihr Team via Instagram ein Update zum Zustand ihrer beiden Töchter. Ihre Mama, ihre Cousine und ihre Managerin passten auf die Mädels vor Ort auf. "Nova und Valea geht es sehr gut. Sie fiebern natürlich total mit Mama mit und wünschen sich nichts mehr, als dass sie die Krone holt", erklärte ihre Familie im Rahmen einer Fragerunde.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter Nova, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Imago Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025