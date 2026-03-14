Pure Muskeln: So viel hat Alan Ritchson zugenommen

Alan Ritchson (43) hat für die zweite Staffel der Amazon-Serie "Reacher" noch einmal ordentlich zugelegt und sich in eine noch beeindruckendere Form gebracht. Der Schauspieler, der seit 2022 die Hauptrolle des Jack Reacher verkörpert, verriet in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post, dass er die 240-Pfund-Marke geknackt habe. Das entspricht etwa 109 Kilogramm – rund 2,3 Kilogramm mehr als in der ersten Staffel. Mit seiner Körpergröße von 1,91 Metern und seiner durchtrainierten Statur gilt Alan als ideale Besetzung für die Rolle, die in den Romanen von Lee Child als knapp zwei Meter großer Kerl mit einem Gewicht zwischen 95 und 113 Kilogramm beschrieben wird.

Um diese beeindruckende Transformation zu erreichen, unterzog sich der Darsteller einem strikten Ernährungsprogramm und einem intensiven Trainingsplan. Fünf Tage pro Woche absolvierte Alan vielseitige Workouts, kombiniert mit einer hohen Kalorienzufuhr. Während der Corona-Pandemie, als alle Fitnessstudios geschlossen waren, ließ er sich sogar ein eigenes Fitnessstudio in seinem Haus installieren, um dort mit den körperlichen Vorbereitungen für die zweite Staffel zu beginnen. Die harte Arbeit zahlte sich aus und brachte ihn seinem Ziel näher, den literarischen Schilderungen aus den Büchern gerecht zu werden, wie Kino.de berichtet.

Die Amazon-Serie "Reacher" gilt als erfolgreiche Neuinterpretation der Jack-Reacher-Romanreihe, nachdem zuvor zwei Kinofilme mit Tom Cruise (63) in der Hauptrolle erschienen waren. Die Besetzung von Tom wurde damals von vielen Fans kritisiert, da der Schauspieler mit seiner Körpergröße weit von dem in den Büchern beschriebenen Bild abwich. Die erste Verfilmung kam 2012 in die Kinos, die Fortsetzung wurde laut Rotten Tomatoes sowohl vom Publikum als auch von der Fachpresse weniger positiv aufgenommen. Seit dem Start der Serie im Jahr 2022 begeistert Alan mit seiner Darstellung die Fans der literarischen Vorlage des britisch-amerikanischen Schriftstellers Lee Child, der seinen Helden in über 15 Romanen in packende Kriminalfälle verwickelte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alan Ritchson bei der Premiere von "War Machine", Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise bei der Weltpremiere von "Mission: Impossible - The Final Reckoning" in London, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Alan Ritchson bei der Premiere von "Reacher" in Los Angeles