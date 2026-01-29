Kann sich Marco Strecker Liebes-Comeback mit Ex vorstellen?

Marco Strecker (23) spricht auf der Dschungelparty von Julian F. M. Stoeckel (38) Klartext über sein Liebesleben – und vor allem über Ex-Freund Tobias. Beim Event in Berlin stand der Social-Media-Star Promiflash Rede und Antwort. Auf die Frage, ob er sich ein Liebes-Comeback vorstellen könne, antwortet Marco offen, aber nachdenklich. "Also, ich bin ehrlich, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, in der Zeit ist sehr viel passiert, was aber natürlich nur uns beide etwas betrifft", sagte er. Er habe die gemeinsamen Momente nicht vergessen – doch die Realität sieht für ihn komplizierter aus.

Im Gespräch macht der Influencer deutlich, wie zerrissen er sich fühlt. "Ja, natürlich, innerlich hält man halt immer an den guten Erinnerungen fest. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, natürlich wäre so ein Comeback immer schön, aber wir hatten einfach zu viele Differenzen", betont Marco gegenüber Promiflash. Die beiden hätten sich am Ende "nicht mehr gutgetan", wie er weiter erklärt. Nostalgie sei da, aber sie überdecke die Konflikte nicht. Für jetzt wolle er keine vorschnellen Versprechen abgeben. "Man vermisst natürlich die Zeit, aber vielleicht ist es auch besser so. Also, ich gucke da einfach, was die Zeit mit sich bringt, wie es ist, ob ich dann im Jahr darüber hinweg bin, mal schauen", schildert er.

Bei der Dschungelparty gab Marco auch Einblicke, wie frisch die Trennung tatsächlich war. Die beiden hatten sich erst vor rund zwei Monaten erneut getrennt. Nach außen zeigte sich der Social-Media-Star gefasst, aber im Gespräch mit Promiflash wurde deutlich: Das Liebes-Aus ließ ihn nicht kalt. "Ich glaube, er lebt jetzt sein Leben, ich lebe mein Leben und mal gucken", erklärte der TikTok-Star und fügte hinzu: "Man sagt ja, man merkt erst, was man hatte, wenn es weg ist."

Instagram / itsofficialmarco Tobias Fritsche und Marco Strecker, Juni 2025

Imago Marco Strecker, Januar 2026

Instagram / itsofficialmarco Marco Strecker und sein Ex-Freund Tobias