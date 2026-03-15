Sarah Michelle Gellar verkündet: "Buffy"-Reboot gecancelt

Für die Fans von "Buffy – Im Bann der Dämonen" ist es ein echter Serien-Schock: Sarah Michelle Gellar (48) hat jetzt auf Instagram verkündet, dass das geplante Reboot mit dem Arbeitstitel "Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale" nicht kommen wird. In einer Videobotschaft meldete sich die Schauspielerin direkt aus ihrem Zuhause bei ihren Followern und erklärte sichtlich enttäuscht, dass der Streamingdienst Hulu die Arbeiten an der Neuauflage komplett gestoppt hat. "Ich bin wirklich traurig, dies mit euch teilen zu müssen, aber ich wollte, dass ihr es von mir erfahrt", sagt Sarah in dem Clip, der sich derzeit rasend schnell in den sozialen Medien verbreitet. Damit ist klar: Im "Buffyverse" wird es vorerst kein neues Kapitel geben.

Besonders bitter: Hinter den Kulissen war für "New Sunnydale" bereits ein hochkarätiges Team versammelt. Wie unter anderem Spot on news berichtet, sollten die Schwestern Nora und Lila Zuckerman das Drehbuch übernehmen, während Oscarpreisträgerin Chloé Zhao als Regisseurin geplant war. Die Filmemacherin, die mit "Nomadland" ausgezeichnet wurde, sollte dem Kultformat einen modernen Look verpassen und die Welt rund um Buffy Summers visuell neu interpretieren. Geplant war eine direkte Fortsetzung der ursprünglichen Geschichte: Eine gealterte Buffy sollte als erfahrene Mentorin auftreten und eine neue Generation von Jägerinnen anleiten, die sich in "New Sunnydale" der Dämonen- und Vampirbedrohung stellen.

In ihrem Statement blickt Sarah auch auf ihre lange Verbindung zu der Rolle zurück. Die Schauspielerin verkörperte Buffy Summers von 1997 bis 2003 in der Originalserie und wurde damit zum weltweiten Serienstar. In ihrem Instagram-Video bedankt sie sich ausdrücklich bei Chloé und erklärt, diese habe sie daran erinnert, wie viel ihr das "Buffyverse" und die Figur bis heute bedeuten. Dabei zeigt sie, wie nah ihr das Aus des Reboots geht, verliert aber trotzdem nicht ihren typischen Humor: Zum Abschluss ihrer Botschaft schickt sie den Fans noch einen augenzwinkernden Trostspruch hinterher. "Wenn die Apokalypse tatsächlich kommt, könnt ihr mich immer noch anrufen", sagt Sarah – ein Satz, der viele Anhänger der Kultserie an alte Zeiten vor dem Fernseher erinnern dürfte.

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Imago Sarah Michelle Gellar bei der Premiere von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast", Juli 2025

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ActionPress / Landmark Media Press and Picture Sarah Michelle Gellar in "Buffy – Im Bann der Dämonen"

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Getty Images Sarah Michelle Gellar bei den Las Culturistas Culture Awards, 2025.