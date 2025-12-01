Erneutes Liebes-Aus: Marco Strecker und Tobias sind getrennt

Marco Strecker (23) wendet sich mit einer traurigen Nachricht an seine Fans. Nach einer ersten Trennung im November vergangenen Jahres fanden er und sein Partner Tobias wieder zusammen. Aber auch dieses Mal war die Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt: Die beiden haben sich wieder getrennt. "Viele haben es bereits vermutet und ich muss euch hier nun mitteilen, dass Tobias und ich seit einigen Wochen getrennte Wege gehen. Manchmal kommt das Leben eben anders, als man es geplant hat", schreibt der einstige Promi Big Brother-Kandidat auf Instagram.

Knapp fünf Jahre teilten die beiden ihr Leben. Die aktuelle Situation scheint für beide nicht leicht zu sein. "Die letzten Wochen habe ich mir bewusst die Zeit genommen, um mich zu sammeln und meine Gedanken zu ordnen. Ich habe natürlich auch eure Nachrichten gesehen und möchte euch eine ehrliche Antwort dazu geben", erklärt Marco und bittet seine Fans, von weiteren Fragen abzusehen. Auch sein Ex Tobi erklärt seine Gefühlslage auf Social Media. "Ihr begleitet mich hier auf Social Media nun schon so lange, durch Höhen, Tiefen und einige der schönsten Reisen meines Lebens. Genau deswegen fällt es mir gerade unglaublich schwer, diese Worte zu teilen. Es kostet mich viel Mut und Überwindung, denn fünf gemeinsame Jahre wirft man nicht einfach weg – und man vergisst sie auch nicht", meldet er sich zu Wort und fügt hinzu: "Ich versuche gerade, meinen eigenen Weg zu finden und mir die Zeit zu geben, die ich brauche. Hier auf meinem Kanal wird sich trotzdem nichts ändern."

Abgesehen von einer kurzen Unterbrechung waren Marco und Tobias seit Januar 2020 ein Paar. Seine Beziehung hielt der bekannte TikToker aber lange aus der Öffentlichkeit heraus. Erst während seiner Teilnahme an "Promi Big Brother" im Jahr 2023 hatte Marco sein öffentliches Coming-out. Dort enthüllte er auch, dass er bereits seit mehreren Jahren in einer Beziehung sei.

Instagram / itsofficialmarco Marco Strecker und sein Freund Tobias

Instagram / itsofficialmarco Marco Strecker und sein Freund Tobias

Instagram / itsofficialmarco Tobias Fritsche und Marco Strecker, Juni 2025