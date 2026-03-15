Junge oder Mädchen: Anna Adamyan verkündet Babygeschlecht

Anna Adamyan (29) hat jetzt süße News mit ihren Fans geteilt: Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin und ihr Ehemann Sargis Adamyan (32) erwarten wieder einen Jungen – damit bekommt Sohn Levi einen kleinen Bruder. Auf Instagram veröffentlichte die 29-Jährige ein emotionales Video, das bei ihren Followern für Begeisterung sorgt. In dem Clip ist zu sehen, wie Sargis einen kleinen Ball wegschießt, der beim Aufprall platzt und eine dicke Wolke aus blauem Pulver freisetzt. Mit dieser liebevollen Gender-Reveal-Aktion macht das Paar öffentlich, worauf sie sich bei Baby Nummer zwei freuen dürfen.

Zu dem Video schreibt Anna ihren Gefühlen entsprechend offene Zeilen: "Unser Wunder, du bist ein… weiterer Goldjunge." Die Influencerin erzählt, dass sowohl ihr Bauchgefühl als auch ein Pendel den Jungen schon vorher vorausgesagt hätten. Gleichzeitig betont sie, dass das Geschlecht für sie letztlich keine Rolle spiele – die Freude über das gesunde Baby stehe klar im Vordergrund. Sie beschreibt ihren kleinen Sohn als "Wunder", das sich für sie anfühle, als sei es "aus dem Nichts" in ihr Leben getreten. Außerdem bittet Anna ihre Community um Hilfe bei der Namenssuche: Der neue Name soll stilistisch zu "Levi" passen und eher kurz sein, wie sie in den Kommentaren erklärt.

Für Anna und Sargis ist die erneute Schwangerschaft ein sehr emotionales Kapitel, das sie Schritt für Schritt mit ihren Fans teilen. Die Content-Creatorin lässt ihre Community nicht nur an den besonders glücklichen Momenten wie der Gender-Reveal-Feier teilhaben, sondern zeigte sich in der Vergangenheit auch aus dem Krankenhaus, als ihr Kreislauf ihr während der aktuellen Schwangerschaft Probleme bereitete. Trotz solcher Rückschläge betont die werdende Zweifach-Mama immer wieder, wie dankbar sie für dieses Baby ist. Sohn Levi spielt in ihrem Alltag eine große Rolle und taucht regelmäßig in ihren Posts auf – nun darf er sich auf die neue Rolle als großer Bruder vorbereiten, während sich seine Eltern auf das Leben mit zwei kleinen Jungs einstimmen.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi im September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan und Sargis beim Gender-Reveal, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan und ihr Mann Sargis, März 2026