Will Marco Strecker nach "Promi Big Brother" in mehr Shows?

Marco Strecker (21) ist wohl auf den Geschmack von Reality-TV gekommen! Der TikTok-Star durfte dieses Jahr als Wildcard-Kandidat in den Promi Big Brother-Container ziehen. Zwei Wochen wohnte er mit Jürgen Milski (60), Yeliz Koc (30) und Co. auf engstem Raum zusammen. Er kämpfte sich bis ins große Finale vor und belegte schließlich den zweiten Platz. Für Marco war sein erstes Reality-Format ein Erfolg. Gegenüber Promiflash verrät er, ob er Lust auf weitere Shows hat.

"Das war echt etwas krass Neues für mich. Ich muss aber sagen – jetzt im Nachhinein – ich bereue es wirklich keine einzige Sekunde dabei gewesen zu sein", erklärt der 21-Jährige. Er habe viele Erfahrungen sammeln dürfen und sei stolz darauf, dabei gewesen zu sein. Wie Marco im Promiflash-Interview betont, habe er deshalb auch Lust auf weitere TV-Erfahrungen: "Wer weiß, was vielleicht in der Zukunft ansteht. Ich würde mich super freuen, wenn da mehr ansteht. [...]. Also ich hätte auf jeden Fall Lust auf weitere Formate. Vielleicht kann ich mich dann auch wieder zeigen, so wie ich bin."

Dass der Netz-Komiker es so weit bei Promi BB schafft, habe ihn total überrascht. "Mein Gedanke war immer: 'Hoffentlich muss ich nicht als Erstes gehen.' Aber dass es am Ende für Platz zwei gereicht hat... damit hätte ich niemals gerechnet", berichtet er gegenüber Promiflash. Er sei im Nachhinein total dankbar für die Zeit im Haus, in der er viel gelernt habe und gewachsen sei.

