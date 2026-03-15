Wow: Motsi Mabuse begeistert mit starkem Gewichtsverlust

Motsi Mabuse (44) sorgt aktuell mit neuen Fotos aus dem TV-Studio für Aufsehen: Die Tänzerin präsentiert auf Instagram ihren deutlichen Gewichtsverlust – und das in einem knalligen Minikleid. Aus dem Backstagebereich von Let's Dance, bei der sie als Jurorin vor der Kamera steht, zeigt sich die 44-Jährige in einem trägerlosen Dress mit Ballonrock und farbenfrohem Print. Dazu kombiniert Motsi schwarze Plateau-Riemchensandalen und auffällige Ohrringe, während sie für die Kamera selbstbewusst posiert. Zu der Bilderreihe schreibt sie: "Show 2! Leute, los geht's! Heute wird es wieder spannend auf dem Parkett, wie ist die Stimmung? Auf wen freut ihr euch am meisten?", lässt sie ihre Follower wissen.

Anders als viele vermuten würden, hat Motsi für ihre neue Figur nicht zu Abnehmspritzen gegriffen, sondern setzt auf die Basics. Wie die Jurorin dem Portal The Sun verriet, sind Krafttraining sowie eine ausgewogene Ernährung mit Nüssen, Obst und Salat der Schlüssel zu ihrem Erfolg. Die bevorstehende Menopause habe sie zusätzlich motiviert, sich fit für das zu machen, was noch kommt. "Ich hasse die Tatsache, dass jeder Podcast oder alles, was ich online über die Menopause sehe, auf Angstmacherei basiert", erklärte sie. Sie habe noch nie jemanden sagen hören, dass es gar nicht so schlimm sei. Selbst als sie Kollegin Shirley Ballas gefragt habe, ob alles gut werden würde, habe diese nur den Kopf geschüttelt und gemeint, es werde eine wilde Fahrt.

Bereits 2022 hatte Motsi öffentlich gemacht, dass ihr Gewicht ein "ständiger Kampf" in ihrem Leben gewesen sei und sie mittlerweile "mitfühlender" mit sich und ihrem Körper umgehe. Eine Lehrerin habe ihr einst nahegelegt, Gewicht zu verlieren, obwohl sie damals nur 50 Kilogramm wog. Heute wisse sie, dass ein gesunder Geist, Körper und Seele viel wichtiger seien. Während Motsi selbst erfolgreich ist, sorgt die Show Strictly Come Dancing derzeit für Schlagzeilen, weil mehrere Profitänzer die Sendung verlassen müssen. Unter ihnen sind Karen Hauer, Nadiya Bychkova, Michelle Tsiakkas, Luba Mushtuk und Gorka Márquez, während Kollegin Katya Jones (36) einen neuen Vertrag erhielt.

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Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, März 2026

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Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, März 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, die "Let's Dance"-Jury