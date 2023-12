Nach Coming-out: Marco Strecker turtelt mit Freund im Netz

Marco Strecker (21) macht nicht länger ein Geheimnis aus seiner Liebe! Der TikTok-Star wohnte im Rahmen der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother zwei Wochen lang in dem berühmt-berüchtigten TV-Container: Dort öffnete sich der Zweitplatzierte gegenüber seinen Mitbewohnern, outete sich als homosexuell und erklärte, dass er seit vier Jahren seinen Freund Tobias an seiner Seite hat. Nach dem Coming-out im TV zeigt Marco seine Liebe jetzt auch endlich ganz offen im Netz!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht der Influencer jetzt einen kurzen Clip, in dem er gemeinsam mit seinem Liebsten einen Weihnachtsbaum schmückt – und dabei turteln die beiden, was das Zeug hält! Nachdem die Tanne mit Lichterketten, Kugeln und Co. erstrahlt, knutschen Marco und Tobias vor laufender Kamera. "POV: Ihr schmückt das erste Mal zusammen euren Weihnachtsbaum", betitelt der Webstar das Video und garniert den Post zudem unter anderem mit dem Hashtag #love.

Bei Marcos Followern kommt das niedliche Posting so richtig gut an – seine Fans freuen sich, jetzt auch ein paar Einblicke in die Beziehung ihres Idols zu bekommen! "Der Kuss! Ich freue mich für die beiden, dass sie es endlich auch öffentlich ausleben können" oder auch "Es macht einen echt glücklich, dass ihr euch nicht mehr verstellen oder verstecken müsst", schwärmen beispielsweise zwei User.

Sat.1 Marco Strecker bei "Promi Big Brother"

Instagram / itsofficialmarco Marco Strecker und sein Freund Tobias, Dezember 2023

Instagram / itsofficialmarco Marco Strecker, Influencer

