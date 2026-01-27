Marco Strecker spricht offen über Liebes-Aus mit Ex Tobias

Marco Strecker (23) hat bei der Dschungelparty von Julian F.M. Stoeckel (38) offen über sein Liebes-Aus mit Ex-Freund Tobias gesprochen. Der Social-Media-Star bestätigte dabei, dass sie sich vor rund zwei Monaten erneut getrennt haben. Gegenüber Promiflash erklärte Marco, er habe gemerkt, dass ihm "irgendwas" im Leben fehle. Darum entschieden sich beide dazu, getrennte Wege zu gehen: "Ich glaube, er lebt jetzt sein Leben, ich lebe mein Leben und mal gucken." Der TikTok-Star erschien ohne Begleitung, wirkte gefasst, doch machte zugleich klar, dass das Thema ihn weiterhin beschäftigt.

Auf Nachfrage, wie es ihm mit der Trennung geht, zeichnete Marco ein ehrliches Bild seiner Gefühlslage. Anfangs sei es ihm überraschend gut gegangen, berichtete er Promiflash. Doch mit etwas Abstand habe er mehr gespürt, was der gemeinsame Alltag bedeutet habe. "Man sagt ja, man merkt erst, was man hatte, wenn es weg ist", so Marco. Es gebe Tage, an denen er leide, räumte der Influencer ein. Trotzdem betonte er, dass das Leben weitergehe und er auf bessere Phasen hoffe: "Irgendwann kommen wieder gute Zeiten."

Rückblickend war die Trennung für Marco und Tobias ein schwerer Schritt. Fast fünf Jahre hatten sie ihr Leben miteinander geteilt. Nach einer kurzen Pause im vergangenen Herbst hatten sie zwar noch einmal zueinandergefunden, doch das Glück sollte nicht halten. "Viele haben es bereits vermutet und ich muss euch hier nun mitteilen, dass Tobias und ich seit einigen Wochen getrennte Wege gehen. Manchmal kommt das Leben eben anders, als man es geplant hat", schrieb Marco damals offen an seine Fans auf Instagram.

Imago Marco Strecker, Januar 2026

Instagram / itsofficialmarco Marco Strecker und sein Freund Tobias

Imago Marco Strecker, Dezember 2025

