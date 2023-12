Erstmals im Reality-TV: Marco ist bei Promi BB "gewachsen"

Er lässt seine Zeit bei Promi Big Brother Revue passieren. Über zwei Wochen ließen sich die Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt vom großen Bruder beobachten. Als Wildcard-Kandidat durfte auch Marco Strecker (21) in den berühmt-berüchtigten Container ziehen – und schaffte es schlussendlich sogar bis ins Finale auf den zweiten Platz. Dass Marco überhaupt so weit kommt, habe er aber nicht erwartet, wie er Promiflash verrät.

"Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich es wirklich bis auf Platz zwei am Ende schaffe. Mein Gedanke war immer: 'Hoffentlich muss ich nicht als Erstes gehen.' Aber dass es am Ende für Platz zwei gereicht hat... damit hätte ich niemals gerechnet", staunt der 21-Jährige im Promiflash-Interview und schwärmt zudem: "Ich bin wirklich so dankbar für 'Promi Big Brother'. [...] Ich habe einfach so viel für mich gelernt, bin gewachsen. Es war einfach eine tolle Zeit." Dass es schlussendlich nicht für den ersten Platz gereicht hat, störe ihn daher keineswegs.

Während seiner Promi-BB-Zeit hatte sich der TikTok-Star vor allem mit zwei seiner Mitbewohner sehr gut verstanden: Matthias Mangiapane (40) und Manuela Wisbeck (40)! "Ich denke, direkt von Anfang an hat man gesehen, dass Matthias und Manu zwei sehr wichtige Personen für mich waren. Die haben mir wirklich so krass den Rücken gestärkt... [...] Mit den beiden habe ich mich echt sehr gut verstanden", berichtet Marco ebenfalls gegenüber Promiflash. Er sei sehr froh, die beiden in dem Format kennengelernt zu haben.

Sat.1 Manuela Wisbeck und Marco Strecker bei "Promi Big Brother"

Instagram / itsofficialmarco Influencer Marco Strecker

Instagram / matthiasmangiapane Marco Strecker und Matthias Mangiapane

