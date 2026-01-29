Simone deutet Infos zu Gils Leben an: Fans finden das uncool

Im Dschungelcamp sorgt Simone Ballack (49) an Tag sieben für reichlich Gesprächsstoff: Die Ex-Spielerfrau behauptet vor laufenden Kameras, sie kenne die komplette Geschichte hinter der Trennung von Sänger Gil Ofarim (43) und dessen Ex-Partnerin Verena. Sie erzählt, sie habe kurz vor ihrem Einzug ins Camp noch mit Gils Ex telefoniert und wisse deshalb genau, was zwischen dem früheren Paar vorgefallen sei. Gleichzeitig bremst Simone aber jede Neugier aus. "Ich könnte ja ein, zwei Sachen sagen, aber ich kann nicht. Ich kann nichts sagen, aus einem Grund, den kann ich euch erst danach erzählen, weil es gibt da eine Überschneidung mit meinem Privatleben", erklärt sie im Camp und lässt die Mitbewohner – und das Publikum – damit im Dunkeln zurück.

Während Simone im Dschungel also nur Andeutungen macht, kochen die Reaktionen im Netz hoch. Unter einem Beitrag von Promiflash sammeln sich zahlreiche Kommentare, in denen TV-Zuschauer ihrem Ärger Luft machen. "Schade, dass Simone es nicht ausspricht, was der liebe Gil noch alles so gemacht hat, dann würden die ganzen 'er hat eine zweite Chance verdient'-Leute endlich still sein", schreibt eine Person und spielt damit auf die Diskussion um den Skandal des Musikers an. Andere Fans sehen das vollkommen anders und nehmen Gil in Schutz. "Das ist nicht in Ordnung von Simone. Ich mochte sie bisher gerne, aber das geht zu weit. Sie hat nicht das Recht, Details von Gil und Verena auszuplaudern. Nur Andeutungen machen, aber dann sagen, dass sie erst nach dem Dschungel reden wird. Sie hätte einfach ihren Mund halten sollen!", heißt es in einem weiteren Kommentar. Auch der Satz "Simone möchte nicht aus der Vergangenheit erzählen, verlangt es aber von Gil" sorgt für Zustimmung und schürt den Vorwurf, die Camperin messe mit zweierlei Maß.

Als Simone berichtete, sie habe kurz vor dem Einzug mit Gils Ex-Frau telefoniert, reagierte der Musiker sichtlich überrascht. "Ihr kennt euch?! Kennst du auch meine Kinder?", fragte Gil nach. Simone, die laut eigener Aussage nur seine Tochter kennt, schwärmte: "Ganz zauberhaft." Im Anschluss konfrontierte sie den Sänger direkt mit den Umständen seiner Trennung und forderte: "Vielleicht möchtest du ja dazu was sagen?" Gil machte jedoch klar: "Ich werde hier nichts Schlechtes über meine Ex-Frau sagen. Es gibt auch keinen Grund dazu."

RTL Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

RTL Simone Ballack und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026