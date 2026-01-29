Über 146 Regelverstöße: Die Dschungelcamper müssen büßen

Im Dschungelcamp knallt es: An Tag sieben bekommen die Stars vor laufenden Kameras die Quittung für ihr Chaos. Ariel liest den Campern vor, dass sich seit dem Einzug über 146 Regelverstöße angesammelt haben – vom Missachten der Nachtwache bis hin zu mangelnder Rücksicht auf Fauna und Flora im Camp. Die Strafe folgt sofort: Alle Raucher müssen ihre Zigaretten abgeben. Das trifft einige Camper hart: "Es rauchen halt nicht alle. Jetzt werden nur die Raucher bestraft. Das ist halt scheiße", betont Umut Tekin (28). Stephen Dürr (51) und Ariel stört es allerdings nicht besonders. "Ich habe kein Problem damit. [...] Ich rauche hier aus Langeweile. Aber ich finde es lustig", so die Love Fool-Bekanntheit.

Dass den rauchenden Promis im Dschungelcamp nun die Zigaretten entzogen werden, bringt eine Camperin besonders aus der Fassung: Nicole Belstler-Boettcher (62) ist sichtlich erschüttert. Die Schauspielerin will sofort wissen, wer das Drama ausgelöst hat. "Wer hat hier Tiere gequält?", fragt sie empört, während die anderen Stars sich gegenseitig anschauen und nach einem Schuldigen suchen. Schnell fällt dank Umut ein Name: Patrick Romer (30). Der TV-Bauer soll während einer Nachtwache ein Krabbeltier zertreten und anschließend ins Feuer geworfen haben. Dieser Vorfall gilt als einer der Gründe, warum die Produktion nun den strengen Regelhammer auspackt.

Schon zuvor hatten die Camper die Vorschriften immer wieder ignoriert: Patrick steckte Umut heimlich eine Zigarette zu, obwohl das Teilen von Glimmstängeln strikt untersagt ist. Dabei sind die Regeln eindeutig: Die Stars dürfen das Camp nur nach Anweisung verlassen, nachts herrschen strenge Weg- und Begleitpflichten und das Feuer darf nie ausgehen. Außerdem ist es tabu, Tiere oder Pflanzen zu beschädigen, Zigaretten müssen im Feuer entsorgt werden und Luxusartikel sowie Zigaretten dürfen weder geteilt noch getauscht werden. Jeder Bruch kann geahndet werden – und nun bekommen die Promis zum ersten Mal richtig zu spüren, was das bedeutet.

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Nicole Belstler-Boettcher im Dschungelcamp 2026

RTL Patrick Romer und Hardy Krüger jr. im Dschungelcamp 2026