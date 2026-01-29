Kim Kardashian unterrichtet ihre Tochter North zu Hause

Kim Kardashian (45) hat jetzt im Podcast ihrer Schwester Khloé Kardashian (41) "Khloe in Wonder Land", einen seltenen Einblick in ihr Privatleben gegeben: Seit rund sechs Monaten wird ihre Tochter North West (12) zu Hause unterrichtet, und Kim übernimmt Teile des Unterrichts sogar selbst. Die Reality-Ikone erzählte Khloé, dass sie dafür sogar eine berufliche Pause eingelegt habe, um gemeinsam mit zusätzlichem Lehrpersonal für ihre Tochter da zu sein. "Sie wird zu Hause unterrichtet, und ich helfe ihr dabei, einen Großteil des Unterrichts zu bewältigen", erklärte Kim im Podcast. "Es ist ein Vollzeit-Job."

Das Homeschooling-Programm für North ist dabei alles andere als gewöhnlich. Neben den klassischen Fächern wie Mathematik gibt es spezielle Kurse, die ihre persönlichen Interessen fördern sollen. So hat North etwa einen eigenen Kurs für Markenaufbau, inklusive Webdesign, Budgetplanung, Materialeinkauf, Nähen sowie dem Entwurf eigener Hüte und Schmuckstücke. Im Sommer wird sie zudem am Fashion Camp des renommierten Fashion Institute of Technology in New York teilnehmen, wie Mirror berichtet. Besonders leidenschaftlich zeigt sie sich auch bei musischen Themen. Kim betont, dass ihre neue Rolle als Lehrerin zudem ihre Beziehung zu North weiter gestärkt habe: "Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, dass ich rund um die Uhr für sie und die Kinder da bin, und jetzt kommt noch meine Rolle als Lehrerin hinzu, weil sie mich in alles einbeziehen will."

Kim gab im Gespräch außerdem private Einblicke in ihre aktuelle Erziehung. Sie habe erkannt, dass sie mit den Jahren deutlich konsequenter geworden sei. "Ich habe strengere Regeln für meine beiden jüngsten Kinder", erklärt sie offen. Aus der Erziehung ihrer ältesten Kinder habe sie viel gelernt und handele heute viel bewusster. In der Vergangenheit stand die Reality-Ikone wiederholt in der Kritik, sie sei in der Erziehung ihrer ältesten Tochter North zu nachlässig. Dazu äußerte sie sich kürzlich und verteidigte ihre Vorgehensweise: "North hat viele Regeln. Ich lasse ihr nur bei der Selbstentfaltung Raum, und dafür liebe ich sie."

Getty Images Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West, Mai 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West, Juni 2024

Instagram / Kim Kardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, Weihnachten 2025