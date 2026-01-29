Erster Exit: Welcher Star soll das Dschungelcamp verlassen?

Im australischen Busch wird es ernst: Am Freitag steht der erste Rauswurf im Dschungelcamp an. Im Rennen um die Krone sind Mirja du Mont (50), Umut Tekin (28), Nicole Belstler-Boettcher (62), Stephen Dürr (51), Samira Yavuz (32), Patrick Romer (30), Simone Ballack (49), Hardy Krüger jr. (57), Eva Benetatou (33), Hubert Fella (58), Gil Ofarim (43) und Ariel. Bislang durften die Zuschauer entscheiden, wer zu den Prüfungen antreten muss – ab morgen dreht sich der Spieß um. Dann liegt die Macht nicht mehr bei der Frage, wer sich durch Maden und Sternensuche quälen soll, sondern ganz direkt bei der Entscheidung: Wer darf bleiben, wer muss gehen?

In den vergangenen Tagen sorgte vor allem eine Kandidatin für Gesprächsstoff: Reality-Gesicht Ariel eckte immer wieder mit ihren Mitcampern an und landete prompt in jeder einzelnen Prüfung. Das brachte Sendezeit, aber auch Reibungspunkte – ein Risiko, wenn nun nicht mehr Prüfungsfreude, sondern Beliebtheit über das Weiterkommen entscheidet. Für alle anderen heißt es: Zusammenrücken, Nerven bewahren, Präsenz zeigen. Denn wer am Freitag keine Fanbasis aktiviert, sieht den Dschungel nur noch von außen. Und im dicht besetzten Feld mit Namen wie Mirja, Umut, Patrick, Samira und Simone kann jede kleine Szene den Ausschlag geben.

Schon vor dem ersten Auszug war in einer Promiflash-Umfrage klar zu erkennen, wer nicht zittern muss: Mirja führte das Beliebtheitsranking souverän an. Mit 596 von 2.540 Stimmen sammelte das Model stolze 23,5 Prozent der Fanherzen und setzte sich an die Spitze. Dicht auf Mirjas Fersen war Hubert, der mit 527 Stimmen auf Platz zwei kam. Samira sicherte sich in der Abstimmung den dritten Rang. Während die drei in den sozialen Netzwerken bejubelt wurden, sah es für Stephen jedoch besonders düster aus. Nur 18 Teilnehmer entschieden sich für den Schauspieler – damit landete er am Ende des Feldes.

Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Ariel im Dschungelcamp 2026

Mirja du Mont im Dschungelcamp 2026

