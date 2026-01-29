Fans sind genervt von Margot Robbie und Jacobs PR-Aktion

Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28) sorgen mit einer aufsehenerregenden PR-Aktion für Gesprächsstoff. Die Schauspielerin und ihr "Wuthering Heights"-Co-Star präsentierten kürzlich identische Siegelringe, die ihre Zeit am Set ehren sollen. Verziert mit einem romantischen Zitat aus Emily Brontës Roman und den Initialen der Buchfiguren Cathy und Heathcliff, haben die Ringe einige Fans irritiert. Kritik hagelte es auch für Jacobs Interviewaussage, Margot während der Dreharbeiten nie weiter als zehn Meter von sich entfernt haben zu wollen. Viele Kommentatoren werfen dem Duo vor, ihre enge Bindung übertrieben darzustellen, um den Film zu promoten.

Die Aufregung um die PR-Aktion führte zu Spekulationen, dass Margot und Jacob sich das vermeintliche Erfolgskonzept von Stars wie Sydney Sweeney (28) und Glen Powell (37) abgeschaut haben. Deren Promotion-Arbeit für "Anyone But You" wurde ebenfalls als aufdringlich empfunden, so Daily Mail. Abseits der Diskussionen hat Warner Bros. unterdessen Aufnahmen vom Dreh veröffentlicht, die erste Einblicke in die heiß erwartete Romanverfilmung geben. Während Margot erklärte, dass die Arbeit kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes eine Herausforderung war, erwartet das Publikum eine leidenschaftliche, aber überraschend unkonventionelle Adaption des Klassikers.

Margot, die seit fast einem Jahrzehnt mit dem Produzenten Tom Ackerley (36) verheiratet ist, hat sich dazu bisher nicht ausführlich geäußert. Ihre Ehe stand jedoch auch während dieser Kontroverse immer wieder im Fokus der Kommentare. Jacob hingegen nutzte die Gelegenheit, um öffentlich über seine Bewunderung für die Kollegin zu sprechen. Das wirft zusätzliche Fragen auf, inwiefern die beiden ihre Rolle als romantisches Duo aus dem Film für Marketingzwecke nach außen tragen. Die künstlerische Gestaltung der viel diskutierten Ringe, die nach Informationen der Designerin Margot Jacob überreicht hat, gibt den Fans zudem einen weiteren Blick auf die intime kreative Zusammenarbeit der Co-Stars.

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Jacob Elordi 2026

Anzeige Anzeige

Imago Poster zu "Wuthering Heights" mit Margot Robbie und Jacob Elordi

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Jacob Elordi 2026