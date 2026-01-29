"F*ckt mich ab": Pietro Lombardi feuert gegen Dschungel-Star

Pietro Lombardi (33) platzt der Kragen: In einer wütenden Instagram-Story rechnet der Sänger mit Dschungelcamp-Kandidat Gil Ofarim (43) ab. Vor seinen rund zwei Millionen Followern macht Pietro klar, wie sehr ihn der Auftritt des Musikers im australischen Dschungel nervt. "Der f*ckt mich so ab", sprudelt es aus dem ehemaligen DSDS-Gewinner heraus. Anlass seiner Wut ist Gils Umgang mit dem sogenannten Davidstern-Skandal, der aktuell die Stimmung im Camp und die Schlagzeilen außerhalb bestimmt. Aus Pietros Sicht hätte Gil dort eine einmalige Chance gehabt, sich zu erklären – und hat sie vertan.

In mehreren Clips wirft Pietro dem Dschungelcamper vor, er drücke sich vor klaren Worten und echter Verantwortung. Im Camp habe Gil aus seiner Sicht zu vorsichtig und ausweichend agiert, anstatt die eigenen Fehler offen zu benennen. "Die Aussage 'Ich bin ein Vollidiot' hätte mehr Anstand gehabt, als sich in Zurückhaltung zu üben", meint Pietro in seiner Story und wirkt sichtlich genervt. Besonders störe ihn, dass sich der Musiker, wie Pietro es formuliert, hinter Vereinbarungen und Unterschriften verstecke, anstatt Klartext zu reden. Wer in eine Realityshow wie das Dschungelcamp gehe, müsse auch damit rechnen, über unbequeme Themen zu sprechen, findet der Sänger. Statt glaubhafter Reue habe er bei Gil vor allem Unsicherheit wahrgenommen und stellt deshalb offen die Frage, ob der Rockmusiker dort überhaupt am richtigen Ort ist.

Doch nicht nur Pietro ließ seinem Ärger über Gil im Netz freien Lauf. Im Camp selbst sorgte an Tag sechs Nicole Belstler-Boettcher (62) für einen echten Eklat. Die Schauspielerin stellte den Musiker beim Abwasch direkt zur Rede und warf ihm vor, sich hinter einer Verschwiegenheitsklausel zu verstecken. "Man darf dich also nicht anrühren, aber du darfst dich hier rehabilitieren? Aber was ist mit diesem Mann?", fragte Nicole aufgebracht und machte klar, dass sie sich konsequent von ihm distanzieren wolle. Im Dschungeltelefon erklärte sie später deutlich, dass Gil ihrer Meinung nach schon genug Möglichkeiten zur Stellungnahme gehabt habe und sie an seiner Seite "die Nackenhaare aufstellen".



IMAGO / nicepix.world Pietro Lombardi, Sänger

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

RTL Nicole Belstler-Boettcher im Dschungelcamp 2026