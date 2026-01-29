"Verzeihe dir": Daniel Aminati verwirrt mit gelöschter Story

Mit einem einzigen kurzen Satz hat Daniel Aminati (52) seine Fans auf Instagram ordentlich verwirrt: In einer Story schrieb der ProSieben-Moderator "Schon ok. War keine einfache Zeit. Ich verzeihe dir" und markierte darin ganz eindeutig seine Ex-Partnerin Patrice Aminati (30). Zu sehen war dazu ein Clip von zwei kleinen Kindern beim Karate-Training, in dem ein Mädchen einen Jungen zu Fall bringt, er weint – und sie ihn am Ende liebevoll in den Arm nimmt. Der Beitrag tauchte am Dienstag in Daniels Story auf, war dort aber nur sehr kurz zu sehen. Denn kurz nachdem der Moderator Patrice öffentlich adressiert hatte, verschwand die emotionale Botschaft schon wieder aus seinem Profil, wie t-online berichtet.

Stattdessen setzte Daniel wenig später auf eine deutlich allgemeinere, aber genauso gefühlvolle Nachricht. In einer neuen Story schrieb er laut dem Newsportal: "Kinder erinnern uns daran, dass ein Moment der Umarmung mehr heilt als jedes Wort. Vielleicht liegt wahre Verbindung darin, einander zu halten, gerade dann, wenn etwas zwischen uns stand." Namen wurden in diesem Post nicht mehr erwähnt, auch ein direkter Bezug zu der zuvor gelöschten Verzeihungs-Botschaft fehlte. Warum Daniel die erste Story entfernte, ließ er offen. Ein weiteres Statement zu den rätselhaften Zeilen gab es bislang nicht – ebenso wenig von Patrice, die den Vorgang auf ihrem eigenen Kanal bisher nicht aufgriff.

Es ist nicht das erste Mal, dass Daniel seit der Trennung öffentlich mit bewegenden Zeilen für Aufmerksamkeit sorgt. Bereits vor einer Woche richtete der Moderator emotionale Worte an seine Tochter Charly Malika – im Zusammenhang mit einem aufwühlenden Interview von Patrice, in dem die Influencerin offen über ihre unheilbare Krebserkrankung sprach. "In Momenten der Fragilität, wenn die Dunkelheit dir das Gefühl gibt, es ginge nicht weiter, ist es so wichtig, dich auf das zu besinnen, was in dir Heilung verspricht", schrieb Daniel in einer Bilderreihe auf Social Media. Er ergänzte: "Auf die Dinge, die dir guttun, und auf die Menschen, denen du wichtig bist und die dich wertschätzen. Danke für die wunderbare Zeit, mein Herz." Seine Zeilen galten sowohl der Tochter als auch der gemeinsam erlebten Zeit mit Patrice.

Anzeige Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati, Moderator

Anzeige Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati und Patrice, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / danielaminati Charly, Patrice und Daniel Aminati, September 2025