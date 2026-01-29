Scott Foley verrät das Geheimnis seiner 18-jährigen Ehe

Ganz große Gefühle auf dem roten Teppich: Bei der Premiere seiner neuen Dramaserie "It’s Not Like That" in New York strahlte Scott Foley (53) nicht nur neben seinen Co-Stars, sondern auch an der Seite seines privaten Hauptcasts – Ehefrau Marika Domińczyk und den drei gemeinsamen Kindern Malina, Keller und Konrad. Mit People plauderte der Schauspieler über das Erfolgsrezept seiner inzwischen 18 Jahre währenden Ehe. Während er für die Kameras lächelte, machte Scott deutlich, dass es für ihn nicht die großen Gesten sind, die zählen, sondern ganz alltägliche Gespräche mit seinen Familienangehörigen.

"Ich glaube, meine Liebessprache ist Gespräch und Verbindung", erklärte Scott im Interview. Unerwartete Unterhaltungen mit Marika oder den Kindern seien für ihn die Momente, in denen er sich seiner Familie besonders nah fühlt. Seit fast zwei Jahrzehnten bestreitet das Paar nun schon den gemeinsamen Familienalltag, der momentan besondere Herausforderungen birgt: "Wir erziehen drei Kinder, wir haben Teenager, eins ist auf der Highschool, eins auf der Mittelschule, eins auf der Grundschule. Es läuft bei uns alles durcheinander", schilderte der Darsteller. Dabei seinen Partner nicht aus den Augen zu verlieren und Momente der Zweisamkeit zu schaffen, erscheint Scott am allerwichtigsten: "Die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, erlaubt es uns, das wahrscheinlich besser zu managen, als wenn wir diese Zeit nicht hätten", erklärte er.

18 Jahre sind auch für Scott eine große Sache. "Ich glaube, wenn man ein Jahrzehnt Ehe hinter sich hat, denkt man, man hat es geschafft, oder? Man denkt sich: Ich glaube, wir bleiben für immer zusammen", schilderte er gegenüber dem US-Medium. In einem vergangenen Interview blickten die beiden auf ihre Hochzeit zurück, die Scotts Äußerung nach "leider schrecklich dokumentiert" ist. Umso wertvoller ist ihnen ein Schnappschuss, der einen Abend vor der Hochzeit entstanden ist. Darauf küsst Scott Marika auf die Stirn. "Ich war so verliebt", erzählte der Schauspieler über diesen Moment, der für ihn bis heute das wahre "Wir" des Paares einfängt.

Getty Images Scott Foley und Marika Dominczyk, 2026

Getty Images Scott Foley bei einer Presseveranstaltung im Februar 2019

Getty Images Scott Foley, Konrad Foley, Malina Foley, Marika Dominczyk und Keller Foley

Scotts Liebessprache ist "Gespräch und Verbindung" – klingt das für euch romantisch genug? Total! Nichts ist intimer als gute Gespräche. Romantik lebt für mich von großen Gesten. Ergebnis anzeigen