Taktik? So reagieren Dschungelfans auf Ariels Prüfungserfolg

Ariel sorgte für eine Kehrtwende im Dschungelcamp: In ihrer heutigen Prüfung holte die Reality-TV-Bekanntheit satte neun Sterne – und das, nachdem sie in den vergangenen Tagen abgebrochen hatte oder gar nicht erst angetreten war. Mit blanker Erleichterung und Freude fielen ihr die Mitstreiter nach ihrer Rückkehr in die Arme und feierten das lang ersehnte Erfolgserlebnis. Nun stellt sich die Frage: War das der Durchbruch zur richtigen Zeit? Auf Instagram überschlagen sich die Reaktionen – zwischen Begeisterung, Anerkennung und Misstrauen.

Viele Zuschauer feiern die Leistung als Befreiungsschlag. Unter einem Post des Formats heißt es: "So toll! Ich war genau wie Sonja sehr gerührt und hab mich für Ariel gefreut". Andere schwärmen von einer "ansehnlichen, spannenden Prüfung" und einer "wirklich starken Leistung". Mehrere Zuschauer loben Ariels Performance als "wirklich starke Leistung" und freuen sich, dass sie "nach den ganzen Prüfungen endlich ein Erfolgserlebnis" habe. "Zum ersten Mal richtig stolz auf dich, Ariel. Tolle Leistung!", heißt es in einem weiteren Kommentar. Doch der Applaus ist nicht überall grenzenlos.

Einige User bleiben kritisch, sprechen von einer "einfachen Prüfung" und unterstellen der Kandidatin Kalkül. "Jetzt, wo es Richtung Rauswählen geht, kann sie plötzlich Prüfungen machen. Natürlich gar keine Show und in keinster Weise berechnend", heißt es spitz. Andere erinnern an "Theater, Gezicke und Geschreie" im Camp und betonen, dass ein Prüfungserfolg ihr Verhalten gegenüber den anderen nicht wettmache. Mehrere Stimmen hoffen offen, dass die Reality-Darstellerin trotz Sterneregen nicht im Finale landet. Zudem betont ein Nutzer: "Macht sie auch nicht sympathischer!"

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

